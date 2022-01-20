6 hükümlü ve çeşitli suçlardan aranan 8 kişi yakalandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

6 hükümlü ve çeşitli suçlardan aranan 8 kişi yakalandı

AA - Haberler | Güncel

Batman'da haklarında toplam 28 yıl 8 ay hapis cezası bulunan 6 hükümlü ve çeşitli suçlardan aranan 8 kişi yakalandı.

BATMAN (AA) - Batman'da haklarında toplam 28 yıl 8 ay hapis cezası bulunan 6 hükümlü ve çeşitli suçlardan aranan 8 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, Narkotik ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 19 Ocak'ta arananlara yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda haklarında toplam 28 yıl 8 ay hapis cezası olan 6 hükümlü ve çeşitli suçlardan aranan 8 kişi yakalandı.

İkametlerde yapılan aramalarda, 20 gram metamfetamin, tüfek, 39 fişek, kumar oynatılmasında kullanılan 13 horoz ile horoz dövüşünde kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Operasyonda, yakalanan 6 hükümlü cezaevine teslim edildi, diğerlerinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

6 hükümlü ve çeşitli suçlardan aranan 8 kişi yakalandı

6 hükümlü ve çeşitli suçlardan aranan 8 kişi yakalandı

6 hükümlü ve çeşitli suçlardan aranan 8 kişi yakalandı

AA - Son Dakika Haberleri

Kaçakçılık, Narkotik, Asayiş, Batman, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title