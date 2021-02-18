6 hırsızlık şüphelisi, güvenlik kameralarından kimlikleri belirlenerek yakalandı
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6 hırsızlık şüphelisi, güvenlik kameralarından kimlikleri belirlenerek yakalandı

18.02.2021 11:29 | Son Güncelleme: 18.02.2021 11:33
6 hırsızlık şüphelisi, güvenlik kameralarından kimlikleri belirlenerek yakalandı

GAZİANTEP'in Nizip ilçesinde, iş yeri ve motosiklet hırsızlığı şüphelisi 6 kişi, güvenlik kameralarından kimlikleri tespit edilerek yakalandı.

GAZİANTEP'in Nizip ilçesinde, iş yeri ve motosiklet hırsızlığı şüphelisi 6 kişi, güvenlik kameralarından kimlikleri tespit edilerek yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede son günlerde yaşanan hırsızlık olaylarıyla ilgili çalışma başlattı. Hırsızlıkların meydana geldiği bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, 2 iş yerinin kepenklerini açarak giren ve farklı bölgelerde motosiklet çalan 6 şüphelinin kimliğini belirledi. Ekipler, İ.K, H.Ö, M.K, M.Ç, A.B. ve D.K.'yi adreslerine düzenlenen operasyonla yakaladı. Gözaltına alınan şüphelilerin sorgulanmasına başlanırken, adreslerinde ele geçirilen 2 çalıntı motosiklet ise sahiplerine teslim edildi.


6 hırsızlık şüphelisi, güvenlik kameralarından kimlikleri belirlenerek yakalandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hasan KIRMIZITAŞ

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