6 hırsızlık olayının şüphelisi 8 kişi yakalandı - Haberler

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6 hırsızlık olayının şüphelisi 8 kişi yakalandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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6 hırsızlık olayının şüphelisi 8 kişi yakalandıKAYSERİ Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda, kentte meydana gelen 6 hırsızlık olayının şüphelisi 2'si kadın 8 kişi yakalandı.

6 hırsızlık olayının şüphelisi 8 kişi yakalandı

KAYSERİ Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda, kentte meydana gelen 6 hırsızlık olayının şüphelisi 2'si kadın 8 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre kentte değişik tarih ve bölgelerde meydana gelen 8 farklı hırsızlık olayı ile ilgili olarak Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalarda olayların şüphelileri olarak A.T.D. düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.

Öte yandan yetkililer tarafından; semt pazarlarının kurulduğu bölgede oturan vatandaşlar uyarılarak, ikamet kapılarını kilitlemeden evden ayrılmamaları gerektiği belirtildi.

6 hırsızlık olayının şüphelisi 8 kişi yakalandı

6 hırsızlık olayının şüphelisi 8 kişi yakalandı

6 hırsızlık olayının şüphelisi 8 kişi yakalandı

İhlas Haber Ajansı / Turan Bulut - 3. Sayfa

Hırsızlık Büro Amirliği, Asayiş Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Kayseri, 3. Sayfa, Haberler

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