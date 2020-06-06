6 Haziran Türkiye Koronavirüs Tablosu, Vaka Sayısı Kaç Oldu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 6 Haziran Türkiye koronavirüs tablosunu açıkladı. 6 Haziran Türkiye koronavirüs vaka sayısı kaç oldu? 6 Haziran Türkiye can kaybı kaç? İşte 6 Haziran Türkiye koronavirüs tablosu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 6 Haziran Türkiye koronavirüs tablosunu açıkladı. 6 Haziran Türkiye koronavirüs vaka sayısı kaç oldu? 6 Haziran Türkiye can kaybı kaç? İşte 6 Haziran Türkiye koronavirüs tablosu.

6 Haziran Türkiye Koronavirüs Vaka Sayısı ve Can Kaybı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından Twitter üzerinden yapılan açıklamada son 24 saatte 35.846 test yapıldığı ve 878 yeni vaka tespit edildiği açıklandı. Bugün 21 kişi hayatını kaybetti ve 1.922 kişi iyileşti.

Türkiye Koronavirüs Toplam Vaka Sayısı ve Can Kaybı 6 Haziran

6 Haziran itibari ile Türkiye'de toplam vaka sayısı 169.218 oldu. Toplam hayatını kaybedenlerin sayısı ise 4.669'a yükseldi. Toplam yoğun bakımdaki hasta sayısının 591, toplam entübe hasta sayısının ise 264 olduğu duyuruldu. Toplam iyileşen hasta sayısı 135.322 olarak açıklandı. Toplam test sayısının 2.303.258 olduğu paylaşıldı.

Fahrettin Koca yaptığı açıklamada "Toplam vakaların %80'i iyileşti. Yeni iyileşen hasta sayımız 2.000'e yakın. Pozitif tanı konan hastaların büyük kısmı hastalığı belirtisiz ve evde geçiriyor. 81 ilimizde COVD-19 sebebiyle DÜN YATAN HASTA SAYISI 41. Daha iyi tedbir, daha iyi sonuçtur." dedi.

Toplam vakaların %80'i iyileşti. Yeni iyileşen hasta sayımız 2.000'e yakın. Pozitif tanı konan hastaların büyük kısmı hastalığı belirtisiz ve evde geçiriyor. 81 ilimizde COVD-19 sebebiyle DÜN YATAN HASTA SAYISI 41. Daha iyi tedbir, daha iyi sonuçtur. https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/in14xdYFYP

— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) June 6, 2020

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