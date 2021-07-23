6 Haziran'da yapılan LGS sınavının iptal edileceği iddiası
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

6 Haziran'da yapılan LGS sınavının iptal edileceği iddiası

6 Haziran'da yapılan LGS sınavının iptal edileceği iddiası
Haberler.com - Haberler | Güncel

6 Haziran'da yapılan LGS sınavının ardından müfredat dışı soruların sorulduğu ve bazı soruların bir yayınevi tarafından hazırlanan deneme kitaplarında önceden yer aldığı iddiaları tepkilere neden olmuştu. CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan ve Bağımsız Adana Milletvekili İsmail Koncuk'un söz konusu iddialarla ilgili soru önergesine yanıt veren Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Sınav sorularının benzerliğine yönelik iddialar asılsızdır" diyerek sınav iptalinin söz konusu olmadığını söyledi.

Koronavirüs salgını gölgesinde Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 6 Haziran'da, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılan merkezi sınava 1 milyon 243 bin 801 öğrenci girdi. Sınavın ardından, müfredat dışı soruların sorulduğu, sınavın zorluk derecesinin yüksek olduğu ve bazı soruların bir yayınevi tarafından hazırlanan deneme kitaplarında daha önce yer aldığı iddiaları ortaya atıldı. Söz konusu iddia Meclis gündemine taşındı.

"İDDİALAR ASILSIZ OLUP SOMUT HİÇBİR BELGEYE DAYANMAMAKTADIR"

Gazete Duvar'da yer alan habere göre, CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan ve Bağımsız Adana Milletvekili İsmail Koncuk'un, söz konusu iddiaları hatırlatarak yönelttiği soru önergelerine yanıt veren Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Sınav sorularının benzerliğine yönelik iddialar asılsız olup somut hiçbir belgeye dayanmamaktadır" dedi, sınavın iptal edilmeyeceğini söyledi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: LGS ile ilgili iddialar asılsızdır, sınav iptal edilmeyecek
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: LGS ile ilgili iddialar asılsızdır, sınav iptal edilmeyecek
Doğruluk Kontrolü
6 Haziran'da yapılan LGS sınavının iptal edileceği iddiası
YANLIŞDOĞRU
BULGULAR

6 Haziran'daki LGS sınavının ardından müfredat dışı soruların sorulduğu ve bazı soruların bir yayınevi tarafından hazırlanan deneme kitaplarında önceden yer aldığı iddiaları tepkilere neden olmuştu.

Sınavın iptal edileceği ileri sürülmüştü.

Ziya Selçuk, sınavın iptal olmayacağını açıkladı.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Derya Yanık Devlet Bahçeli Mustafa Varank Nimetullah Erdoğmuş
Magazin Derya Uluğ Demet Akalın Neslihan Atagül Mohammed Al Saloussi
Spor Ali Koç Balotelli Rıza Çalımbay Mario Balotelli Gedson Fernandes
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
6 Haziran'da yapılan LGS sınavının iptal edileceği iddiası - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.7.2021 08:50:35. #1.14#

title