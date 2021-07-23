6 Haziran'da yapılan LGS sınavının iptal edileceği iddiası

6 Haziran'da yapılan LGS sınavının ardından müfredat dışı soruların sorulduğu ve bazı soruların bir yayınevi tarafından hazırlanan deneme kitaplarında önceden yer aldığı iddiaları tepkilere neden olmuştu. CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan ve Bağımsız Adana Milletvekili İsmail Koncuk'un söz konusu iddialarla ilgili soru önergesine yanıt veren Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Sınav sorularının benzerliğine yönelik iddialar asılsızdır" diyerek sınav iptalinin söz konusu olmadığını söyledi.

Koronavirüs salgını gölgesinde Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 6 Haziran'da, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılan merkezi sınava 1 milyon 243 bin 801 öğrenci girdi. Sınavın ardından, müfredat dışı soruların sorulduğu, sınavın zorluk derecesinin yüksek olduğu ve bazı soruların bir yayınevi tarafından hazırlanan deneme kitaplarında daha önce yer aldığı iddiaları ortaya atıldı. Söz konusu iddia Meclis gündemine taşındı.

"İDDİALAR ASILSIZ OLUP SOMUT HİÇBİR BELGEYE DAYANMAMAKTADIR"

Gazete Duvar'da yer alan habere göre, CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan ve Bağımsız Adana Milletvekili İsmail Koncuk'un, söz konusu iddiaları hatırlatarak yönelttiği soru önergelerine yanıt veren Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Sınav sorularının benzerliğine yönelik iddialar asılsız olup somut hiçbir belgeye dayanmamaktadır" dedi, sınavın iptal edilmeyeceğini söyledi.