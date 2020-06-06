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6 Haziran Cumartesi DHA Spor Gündemi

GALATASARAYSarı-kırmızılılar, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarına devam edecek.

6 Haziran Cumartesi DHA Spor Gündemi
06.06.2020 09:27 | Son Güncelleme: 06.06.2020 09:27

GALATASARAY

Sarı-kırmızılılar, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarına devam edecek.

FENERBAHÇE

Sarı-lacivertlilerde Kayserispor maçının hazırlıkları sürecek.

BEŞİKTAŞ17.00 Antalyaspor maçının hazırlıklarına devam edilecek.

TRABZONSPORBordo-mavililer günü izinli geçirecek.

BAŞAKŞEHİR18.00 Turuncu-lacivertlilerde Alanyaspor hazırlıkları sürecek.

SÜPER LİG

Süper Lig ekipleri, ligin 27'nci haftasında oynanacak maçların hazırlıklarını gerçekleştirecek.


Kaynak: DHA

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