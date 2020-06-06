6 Haziran Cumartesi DHA Spor Gündemi
GALATASARAYSarı-kırmızılılar, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarına devam edecek.
06.06.2020 09:27 | Son Güncelleme: 06.06.2020 09:27
GALATASARAY
Sarı-kırmızılılar, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarına devam edecek.
FENERBAHÇESarı-lacivertlilerde Kayserispor maçının hazırlıkları sürecek.
BEŞİKTAŞ17.00 Antalyaspor maçının hazırlıklarına devam edilecek.
TRABZONSPORBordo-mavililer günü izinli geçirecek.
BAŞAKŞEHİR18.00 Turuncu-lacivertlilerde Alanyaspor hazırlıkları sürecek.
SÜPER LİG
Süper Lig ekipleri, ligin 27'nci haftasında oynanacak maçların hazırlıklarını gerçekleştirecek.
Kaynak: DHA