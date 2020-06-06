6 Haziran 2020 Cumartesi 31147 sayılı Resmi Gazete - Resmi Gazete kararları
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6 Haziran 2020 Cumartesi 31147 sayılı Resmi Gazete - Resmi Gazete kararları

Resmi Gazete de bugün neler var? Önemli kararların ve ilanların yer aldığı Resmi Gazete 6 Haziran günü yayımı araştırılıyor. Yasama ve Yargı bölümüne ilişkin kararların yanı sıra, Resmi Gazete'de Yürütme ve İdare bölümünde ise Cumhurbaşkanı Karaları ve kararnamesi bulunuyor. İşte, 6 Haziran 2020 ve 31147 sayılı Resmi Gazete...

6 Haziran 2020 Cumartesi 31147 sayılı Resmi Gazete - Resmi Gazete kararları
06.06.2020 08:37 | Son Güncelleme: 06.06.2020 08:40

6 Haziran tarihli Resmi Gazete de neler var? Toplam 56 sayfadan oluşan 6 Haziran 2020 Cumartesi günü yayımlanan Resmi Gazete'de, günün ilanlarını ve alınan karaların detaylarını görüntülemek için PDF halini indirme seçeneği de bulunuyor. Yasama Bölümü Kanunları, Yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, Yargı Bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor.

31147 SAYILI RESMİ GAZETE

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– İnönü Üniversitesi Muhasebe ve Finans Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

–– İnönü Üniversitesi Osmanlı Devri Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

–– Necmettin Erbakan Üniversitesi Önlisans ve Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Dil Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri.

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