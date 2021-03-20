6 hayvanın telef olduğu yangında, yanan kaplumbağaya yanık kremi sürdüler
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6 hayvanın telef olduğu yangında, yanan kaplumbağaya yanık kremi sürdüler

20.03.2021 11:04 | Son Güncelleme: 20.03.2021 11:22
6 hayvanın telef olduğu yangında, yanan kaplumbağaya yanık kremi sürdüler

AMASYA'nın Taşova ilçesinde boş arazide çıkan yangında, sokak köpeğinin 5 yavrusu ile 1 kaplumbağa telef oldu.

AMASYA'nın Taşova ilçesinde boş arazide çıkan yangında, sokak köpeğinin 5 yavrusu ile 1 kaplumbağa telef oldu. Gözyaşları içinde telefonla görüntü çeken kişiler, yaralı buldukları bir kaplumbağaya yanık kremi sürdü.

Taşova ilçesi Yeni Mahalle'deki boş bir arazide, mahallelinin sokak köpeği ve yavruları için yaptığı kulübenin çevresinde dün sabah saatlerinde yangın çıktı. Durumu fark eden mahalleli, itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, yangını söndürdü. Kulübenin bulunduğu alana giden hayvanseverler, 5 yavru köpeğin telef olduğunu görünce gözyaşlarına boğuldu. O anları görüntüleyen vatandaşlardan biri, "Burada kulübemiz vardı, kulübeyle birlikte bütün yavrular yanmış, kaplumbağalar yanmış" diye ağladı. Yaralı bulduğu kaplumbağaya yanık kremi süren kadın, "Kaplumbağayı önce soğuk suyla yıkadık. Kabuk falan hep gitmiş, bunu yapanın sonu böyle olsun. Yanık kremi sürdük, köpeklerin hepsi öldü" dedi.Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.


6 hayvanın telef olduğu yangında, yanan kaplumbağaya yanık kremi sürdüler
6 hayvanın telef olduğu yangında, yanan kaplumbağaya yanık kremi sürdüler
6 hayvanın telef olduğu yangında, yanan kaplumbağaya yanık kremi sürdüler
6 hayvanın telef olduğu yangında, yanan kaplumbağaya yanık kremi sürdüler
6 hayvanın telef olduğu yangında, yanan kaplumbağaya yanık kremi sürdüler
6 hayvanın telef olduğu yangında, yanan kaplumbağaya yanık kremi sürdüler
6 hayvanın telef olduğu yangında, yanan kaplumbağaya yanık kremi sürdüler
6 hayvanın telef olduğu yangında, yanan kaplumbağaya yanık kremi sürdüler
6 hayvanın telef olduğu yangında, yanan kaplumbağaya yanık kremi sürdüler
6 hayvanın telef olduğu yangında, yanan kaplumbağaya yanık kremi sürdüler
6 hayvanın telef olduğu yangında, yanan kaplumbağaya yanık kremi sürdüler

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Serap Şerife KARA

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