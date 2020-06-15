6 gündür kayıptı, polis 10 dakikada buldu
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6 gündür kayıptı, polis 10 dakikada buldu

6 gündür kayıptı, polis 10 dakikada buldu Oğluna kavuşan annenin mutluluğu yüzüne yansıdı Oğlunu sıkı sıkı tutan anne evinin yolunu tuttu KARS - Kars'ta 6 gündür kayıp olan İsmail Çalış, ailesinin durumu polise bildirmesiyle 10 dakika da bulundu.

15.06.2020 19:59 | Son Güncelleme: 15.06.2020 20:03

6 gündür kayıptı, polis 10 dakikada buldu

Oğluna kavuşan annenin mutluluğu yüzüne yansıdı

Oğlunu sıkı sıkı tutan anne evinin yolunu tuttu

KARS - Kars'ta 6 gündür kayıp olan İsmail Çalış, ailesinin durumu polise bildirmesiyle 10 dakika da bulundu. Oğluna sıkı sıkı sarılarak evine götüren anne kameralara yansıdı.

Merkez Örnek Mahallesi'nde ikametgah eden İsmail Çalış, anne Meryem ve Baba Cemal Çalış ile birlikte kahvaltı ettikten sonra evden ayrıldı. Bir daha eve dönmeyen İsmail Çalış'ı aile gidebileceği her yerde aradı. Bir türlü çocuklarından haber alamayan Çalış ailesi durumu polise bildirdi.

"6 gündür kayıptı, polis 10 dakika da buldu"

Kars İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç'ın talimatlarıyla İsmail Çalış'ı aramaya başladı. Polis, çocuğun fotoğrafıyla yola çıktı. Kent merkezinde aramalarını sıklaştıran polis 10 dakikada İsmail Çalış'ı Digor Durağı mevki'inde buldu. Asayiş Şube Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü'ne getirilen İsmail Çalış'ın ailesini çocuklarının bulduğu müjdesi verildi.

Anne Meryem Çalış, Asayiş Şube Müdürlüğü'ne gelerek oğlu İsmail Çalış'a kavuşmanın mutluluğunu yaşadı. Çocuk Şube Müdürlüğü'nde işlemeleri tamamlanan aile daha sonra Emniyet Müdürlüğü'nden ayrıldı.

"Türk polisi kısa sürede buldu"

Emniyet Müdürlüğü çıkışında gazetecilere açıklamada bulunan anne Meryem Çalış, Türk polisinin kendisini oğluna kavuşturduğunu söyledi.

Anne Meryem Çalış, "Şu anda çok mutluyum, Allah razı olsun. Mutluluktan ne söyleyeceğimi bilmiyorum. 6 gündür kayıptı çok üzülüyordum. Gece gündüz arıyorduk. Türk polisi aradı çocuğumu buldu. Allah'a şükürler olsun. Şu anda mutluyum" dedi.

"Ailemin üzüleceğini bilmiyordum"

Ailesini üzdüğüne pişman olduğunu ifade eden İsmail Çalış, "Vallahi dolaşıyorduk. Bilmiyordum üzüleceklerini, dolaşıyordum, merkezdeydim Kars'ta" diye konuştu.

"Oğlunu sıkı sıkı tuttu"

İl Emniyet Müdürlüğü'nden oğlu ile birlikte çıkan anne Meryem Çalış, anne oğlunun sıkı sıkı tutarak evine götürdü. Oğlu İsmail Çalış'ı omuzundan tutan annenin o görüntüsü kameralara yansıdı.

6 gündür kayıptı, polis 10 dakikada buldu

Kaynak: İHA

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