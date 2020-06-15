6 gündür kayıptı, polis 10 dakikada buldu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

6 gündür kayıptı, polis 10 dakikada buldu

6 gündür kayıptı, polis 10 dakikada buldu Oğluna kavuşan annenin mutluluğu yüzüne yansıdı Oğlunu sıkı sıkı tutan anne evinin yolunu tuttu KARS - Kars'ta 6 gündür kayıp olan İsmail Çalış, ailesinin durumu polise bildirmesiyle 10 dakika da bulundu.

15.06.2020 16:51 | Son Güncelleme: 15.06.2020 16:56

6 gündür kayıptı, polis 10 dakikada buldu

Oğluna kavuşan annenin mutluluğu yüzüne yansıdı

Oğlunu sıkı sıkı tutan anne evinin yolunu tuttu

KARS - Kars'ta 6 gündür kayıp olan İsmail Çalış, ailesinin durumu polise bildirmesiyle 10 dakika da bulundu. Oğluna sıkı sıkı sarılarak evine götüren anne kameralara yansıdı.

Merkez Örnek Mahallesi'nde ikametgah eden İsmail Çalış, anne Meryem ve Baba Cemal Çalış ile birlikte kahvaltı ettikten sonra evden ayrıldı. Bir daha eve dönmeyen İsmail Çalış'ı aile gidebileceği her yerde aradı. Bir türlü çocuklarından haber alamayan Çalış ailesi durumu polise bildirdi.

"6 gündür kayıptı, polis 10 dakika da buldu"

Kars İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç'ın talimatlarıyla İsmail Çalış'ı aramaya başladı. Polis, çocuğun fotoğrafıyla yola çıktı. Kent merkezinde aramalarını sıklaştıran polis 10 dakikada İsmail Çalış'ı Digor Durağı mevki'inde buldu. Asayiş Şube Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü'ne getirilen İsmail Çalış'ın ailesini çocuklarının bulduğu müjdesi verildi.

Anne Meryem Çalış, Asayiş Şube Müdürlüğü'ne gelerek oğlu İsmail Çalış'a kavuşmanın mutluluğunu yaşadı. Çocuk Şube Müdürlüğü'nde işlemeleri tamamlanan aile daha sonra Emniyet Müdürlüğü'nden ayrıldı.

"Türk polisi kısa sürede buldu"

Emniyet Müdürlüğü çıkışında gazetecilere açıklamada bulunan anne Meryem Çalış, Türk polisinin kendisini oğluna kavuşturduğunu söyledi.

Anne Meryem Çalış, "Şu anda çok mutluyum, Allah razı olsun. Mutluluktan ne söyleyeceğimi bilmiyorum. 6 gündür kayıptı çok üzülüyordum. Gece gündüz arıyorduk. Türk polisi aradı çocuğumu buldu. Allah'a şükürler olsun. Şu anda mutluyum" dedi.

"Ailemin üzüleceğini bilmiyordum"

Ailesini üzdüğüne pişman olduğunu ifade eden İsmail Çalış, "Vallahi dolaşıyorduk. Bilmiyordum üzüleceklerini, dolaşıyordum, merkezdeydim Kars'ta" diye konuştu.

"Oğlunu sıkı sıkı tuttu"

İl Emniyet Müdürlüğü'nden oğlu ile birlikte çıkan anne Meryem Çalış, anne oğlunun sıkı sıkı tutarak evine götürdü. Oğlu İsmail Çalış'ı omuzundan tutan annenin o görüntüsü kameralara yansıdı.

6 gündür kayıptı, polis 10 dakikada buldu

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Son Dakika: İstanbul'da Haziran sonuna kadar toplu gösteri, karşılama ve uğurlama kısıtlandı Haber
Son Dakika: İstanbul'da Haziran sonuna kadar toplu gösteri, karşılama ve uğurlama kısıtlandı
Maddi zorluk yaşadığını söyleyen Demet Akalın, boğaz kenarında restoran açtı! Twitter'dan tepki yağdı Haber
Maddi zorluk yaşadığını söyleyen Demet Akalın, boğaz kenarında restoran açtı! Twitter'dan tepki yağdı
İllerin koronavirüs karnesi çıkarıldı! Sosyal mesafe kuralına en az ve en çok uyan kentlerimiz belli oldu Haber
İllerin koronavirüs karnesi çıkarıldı! Sosyal mesafe kuralına en az ve en çok uyan kentlerimiz belli oldu
Pompalı tüfekli cinayet anı saniye saniye kamerada! Haber
Pompalı tüfekli cinayet anı saniye saniye kamerada!
Kolide havasızlıktan boğularak telef olan 4 piton, X-ray'de görüldü Haber
Kolide havasızlıktan boğularak telef olan 4 piton, X-ray'de görüldü
AVM'ler koronavirüs nedeniyle yeni uygulamaları devreye alıyor Haber
AVM'ler koronavirüs nedeniyle yeni uygulamaları devreye alıyor
Karslı esnaf, 120 TL yerine 120 bin TL ödeme yapan müşterisinin parasını iade etti
Karslı esnaf, 120 TL yerine 120 bin TL ödeme yapan müşterisinin parasını iade etti
Yeni Zelanda'da gençlere cinsel içerikli filmler ile gerçek hayatın farkını öğretmek için kamu spotu çekildi
Yeni Zelanda'da gençlere cinsel içerikli filmler ile gerçek hayatın farkını öğretmek için kamu spotu çekildi
Camilerden anons yapıldı, valiler çok net uyardı! 9 ilimiz yeniden salgının esiri
Camilerden anons yapıldı, valiler çok net uyardı! 9 ilimiz yeniden salgının esiri
Anneannesinin ölümüyle yıkılan Seray Kaya'dan yürek sızlatan paylaşım: Kalbim dayanmıyor
Anneannesinin ölümüyle yıkılan Seray Kaya'dan yürek sızlatan paylaşım: Kalbim dayanmıyor
Deprem Bilimci Profesör Ercan, Bingöl depreminin ardından deprem beklenen 4 ilimizi uyardı
Deprem Bilimci Profesör Ercan, Bingöl depreminin ardından deprem beklenen 4 ilimizi uyardı
'AVM'lerin 1 Haziran'da açılması hata' diyen sendika başkanı: Yağmur gibi vaka haberleri geliyor
"AVM'lerin 1 Haziran'da açılması hata" diyen sendika başkanı: Yağmur gibi vaka haberleri geliyor
Başak Demirtaş'a ahlak dışı saldırıda bulunulmasına ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheliden biri serbest bırakıldı
Başak Demirtaş'a ahlak dışı saldırıda bulunulmasına ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheliden biri serbest bırakıldı
8 bin 610 ilaç geri ödeme listesinde
8 bin 610 ilaç geri ödeme listesinde
Beykoz'da yağmur sonrası İstanbul Boğazı'na çamurlu su aktı
Beykoz'da yağmur sonrası İstanbul Boğazı'na çamurlu su aktı
Bahçeli'den HDP'nin yürüyüş kararına sert tepki: HDP'lilerin ve lekeli destekçilerinin ateşle oynadıkları çok açıktır
Bahçeli'den HDP'nin yürüyüş kararına sert tepki: HDP'lilerin ve lekeli destekçilerinin ateşle oynadıkları çok...
İstanbul'un koronavirüs yoğunluk haritası yayınlandı! İşte en tehlikeli ilçeler
İstanbul'un koronavirüs yoğunluk haritası yayınlandı! İşte en tehlikeli ilçeler
Söylediği sözler sonrası işinden olan tır şoförü, Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla Hatay Belediyesi'nde işe başladı
Söylediği sözler sonrası işinden olan tır şoförü, Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla Hatay Belediyesi'nde işe başladı
Altının kilogramı 376 bin 200 liraya geriledi
Altının kilogramı 376 bin 200 liraya geriledi
Cezaevindeki kız kardeşini görmek için adliyenin karşısında intihara kalkıştı
Cezaevindeki kız kardeşini görmek için adliyenin karşısında intihara kalkıştı
Galatasaray, deplasmanda Çaykur Rizespor'a 2-0 mağlup oldu
Galatasaray, deplasmanda Çaykur Rizespor'a 2-0 mağlup oldu
Otel inşaatı çöktü, bir işçi hayatını kaybetti
Otel inşaatı çöktü, bir işçi hayatını kaybetti
Bingöl'deki depremde evi çöken kadın, o anı anlattı: Çocuğum evin altında kaldı, kendimi kaybettim
Bingöl'deki depremde evi çöken kadın, o anı anlattı: Çocuğum evin altında kaldı, kendimi kaybettim
Denize atlamak için çıktığı kayalıklarda mahsur kalan tatilciyi itfaiye ekipleri kurtardı
Denize atlamak için çıktığı kayalıklarda mahsur kalan tatilciyi itfaiye ekipleri kurtardı
Galatasaraylı oyuncular, Rizespor deplasmanlarında 2 sezonda 2 ciddi sakatlık yaşadı
Galatasaraylı oyuncular, Rizespor deplasmanlarında 2 sezonda 2 ciddi sakatlık yaşadı
Süper Lig kulüpleri ve futbolcular, Muslera için geçmiş olsun mesajı yayınladı
Süper Lig kulüpleri ve futbolcular, Muslera için geçmiş olsun mesajı yayınladı
Başak Demirtaş'a yönelik ahlaksız saldırıda bir kişi daha gözaltına alındı
Başak Demirtaş'a yönelik ahlaksız saldırıda bir kişi daha gözaltına alındı
Manchester United'ın kalecisi David de Gea'dan Muslera'ya geçmiş olsun mesajı
Manchester United'ın kalecisi David de Gea'dan Muslera'ya geçmiş olsun mesajı
1 Temmuz'da açılacak düğün salonlarında kapasite yarı yarıya düşecek
1 Temmuz'da açılacak düğün salonlarında kapasite yarı yarıya düşecek
Ayağı iki yerden kırılan Muslera, doğum gününde ameliyat olacak
Ayağı iki yerden kırılan Muslera, doğum gününde ameliyat olacak
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mehmet Muş Fuat Oktay Leyla Güven Enis Berberoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sıla Sezen Aksu Ajda Pekkan Serenay Sarıkaya
Spor Caner Erkin Fatih Terim Nihat Özdemir Ahmet Nur Çebi Fernando Muslera
Daha Fazla Bingöl Deprem Karlıova Galatasaray
Şu an buradasınız: 6 gündür kayıptı, polis 10 dakikada buldu - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.6.2020 17:19:26. #1.14#
title