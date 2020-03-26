6 gündür kayıp olan Ahmet, sokakta yürürken bulundu ANTALYA'nın Alanya ilçesinde, 6 gündür kayıp olarak aranan Ahmet K.(17), sokakta yürürken bulundu.

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde, 6 gündür kayıp olarak aranan Ahmet K.(17), sokakta yürürken bulundu. K., ailesine teslim edildi.

Alanya'nın Elikesik Mahallesi'nde ailesiyle yaşayan Ahmet K., 20 Mart sabahı, 'Gezmeye gidiyorum' diyerek evden çıktı. Ancak geri dönmedi. Ailesi yaptıkları aramalardan sonuç alamayınca jandarma ve polise kayıp başvurusunda bulundu.

SOKAKTA YÜRÜRKEN BULUNDUPolis ve jandarma ekiplerinin 6 gündür sürdürdükleri arama çabaları dün akşam sonuç verdi. Jandarma ekipleri, Ahmet K.'yi Konaklı Mahallesi'nde yürürken buldu. Jandarma karakoluna götürülerek ifadesi alınan K., ailesine teslim edildi.

Aile, oğullarına kavuşmanın mutluluğunu yaşarken, Ahmet K.'nın neden kayıp olduğu yönünde açıklama yapılmadı.

Kaynak: DHA