6 gündür kayıp Merve bulundu (2)
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6 gündür kayıp Merve bulundu (2)

AKRABASININ EVİNDE BULUNDUAntalya'nın Alanya ilçesinde, ailesiyle yaşadığı evden 6 gün önce ayrılan ve kendisinden bir daha haber alınamayan Merve Yıldız'ın, bir akrabasının evinde olduğu ortaya çıktı.

30.01.2020 14:13 | Son Güncelleme: 30.01.2020 14:13
6 gündür kayıp Merve bulundu (2)

AKRABASININ EVİNDE BULUNDU

'nın ilçesinde, ailesiyle yaşadığı evden 6 gün önce ayrılan ve kendisinden bir daha alınamayan Merve Yıldız'ın, bir akrabasının evinde olduğu ortaya çıktı. Ailenin kayıp başvurusunda bulunduğu jandarma ve polis ekiplerinin arama yaptığı Merve Yıldız'ın ailesine teslim edildiği belirtildi.


Kaynak: DHA
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