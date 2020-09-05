6 gündür kayıp genç ormanlık alanda aranıyor
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6 gündür kayıp genç ormanlık alanda aranıyor

BURSA'da 6 gündür kayıp olan Salih Geçgel (27) için ailesinin ihbarı üzerine arama çalışması başlatıldı.

6 gündür kayıp genç ormanlık alanda aranıyor
05.09.2020 21:11 | Son Güncelleme: 05.09.2020 21:15

BURSA'da 6 gündür kayıp olan Salih Geçgel (27) için ailesinin ihbarı üzerine arama çalışması başlatıldı. AFAD, AKUT, ANDA ve NAK ekipleri Geçgel'i, ormanlık alanda arıyor.

Merkez Osmangazi ilçesi Küplüpınar Mahallesi'nde oturan Salih Geçgel, Pazartesi günü evden çıktı. Geçgel'den bir daha haber alamayan ailesi durumu polis ekiplerine bildirdi. Günlerdir polis ekiplerince aranan Geçgel'in en son evinden 10 kilometre uzakta bulunan Ovaakça Mahallesi'nde görüldüğü tespit edildi. Mahalleliyle görüşen polis, Salih Geçgel'in sürekli yürüyerek buraya geldiğini, kahvede oturup çay içtiğini ve daha sonra ormanlık alana girdiğini öğrendi. Ekipler bunun üzerine durumu arama ve kurtarma ekiplerine bildirdi.

EKİPLER ORMANLIK ALANDA 

İhbar üzerine AFAD, AKUT, NAK ve ANDA ekipleri, Geçgel'in en son görüldüğü bölgeye geldi. Geçgel'i bulmak için ormanlık alanda başlatılan çalışma devam ediyor.


Kaynak: DHA

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