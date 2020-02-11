6 gündür kayıp çiftçi, her yerde aranıyor

11.02.2020 17:37 | Son Güncelleme: 11.02.2020 17:38

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, 6 gündür kayıp olan çiftçi Recep Üzülmez (58) için başlatılan arama çalışmaları sürüyor.

Sivrice Mahallesi'nde oturan çiftçi Recep Üzülmez, 5 Şubat günü evinden çıktı ve bir daha dönmedi. Bunun üzerine meraklanan yakınları Üzülmez'i aradı ancak bir ize ulaşamayınca jandarmaya, kayıp ihbarında bulundu. Jandarma ekipleri Üzülmez için arama başlattı. AFAD ve AKUT ekipleri ile mahalle sakinleri de çalışmaya destek verdi. Jandarma dedektör köpeklerinin de katıldığı çalışmalarda ormanlık alanlar ve dağlık bölgeler arandı. Ancak geçen zamana rağmen Üzülmez'in izine hala rastlanmadı.Sivrice Muhtarı Ramazan Yavuz, "Olumsuz hava koşullarına rağmen aranmadık en ücra yer kalmadı. Gidebileceği farklı güzergahları da aradık. Drone ile havadan görüntüleme yapıldı. Jandarma köpekleri arama yaptı ancak bir türlü sonucu ulaşamadık. Ekipler çalışmalarını sürdürüyor" dedi.

Kaynak: DHA