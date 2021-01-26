Son dakika haber! 6 gündür haber alınamıyordu, jandarma ormanda yarı baygın halde buldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika haber! 6 gündür haber alınamıyordu, jandarma ormanda yarı baygın halde buldu

26.01.2021 20:50 | Son Güncelleme: 26.01.2021 21:00
Son dakika haber! 6 gündür haber alınamıyordu, jandarma ormanda yarı baygın halde buldu

Bir son dakika haberine göre KOCAELİ'nin Derince ilçesinde 20 Ocak tarihinde evinden ayrıldıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamayan Soner Deveci (42), jandarma ekipleri tarafından ormanlık alanda yarı baygın halde bulundu.

KOCAELİ'nin Derince ilçesinde 20 Ocak tarihinde evinden ayrıldıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamayan Soner Deveci (42), jandarma ekipleri tarafından ormanlık alanda yarı baygın halde bulundu. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen Deveci'nin ilk ifadesinde, psikolojik sorunları olduğu nedeniyle ailesinin kendisini hastaneye yatırmak istediği için evden kaçtığını söylediği öğrenildi.

Derince Yenikent Mahallesi'nde annesiyle beraber yaşayan Soner Deveci, 20 Ocak tarihinde evinden ayrıldı. Uzun süre eve dönmemesi nedeniyle annesinin kayıp ihbarında bulunduğu Deveci için, jandarma ekipleri arama çalışması başlattı. Soner Deveci, 6 gün süren aramalarda jandarma ekipleri tarafından Körfez ilçesi İlimtepe Mahallesi Eriklitepe yakınlarında yarı baygın halde bulundu. Körfez Devlet Hastanesi'ne götürülen Deveci, burada yapılan sağlık kontrolünün ardından tedbir amaçlı hastanede tedavi altına alındı. Soner Deveci'nin ilk ifadesinde, psikolojik sorunları olduğu nedeniyle ailesinin kendisini hastaneye yatırmak istediği için evden kaçtığını söylediği öğrenildi.

Son dakika haber! 6 gündür haber alınamıyordu, jandarma ormanda yarı baygın halde buldu
Son dakika haber! 6 gündür haber alınamıyordu, jandarma ormanda yarı baygın halde buldu
Son dakika haber! 6 gündür haber alınamıyordu, jandarma ormanda yarı baygın halde buldu
Son dakika haber! 6 gündür haber alınamıyordu, jandarma ormanda yarı baygın halde buldu
Son dakika haber! 6 gündür haber alınamıyordu, jandarma ormanda yarı baygın halde buldu
Son dakika haber! 6 gündür haber alınamıyordu, jandarma ormanda yarı baygın halde buldu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Nabi YAZICI

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Devlet Bahçeli Fahrettin Koca Mustafa Şentop Enis Berberoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Guy Ritchie Hande Erçel Ceyda Düvenci Neslihan Atagül
Spor Ali Koç Mesut Özil Serdar Aziz Gökhan Gönül Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Türk Kavga Beşiktaş Cumhurbaşkanı
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haber! 6 gündür haber alınamıyordu, jandarma ormanda yarı baygın halde buldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.1.2021 21:03:19. #1.14#
title