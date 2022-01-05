6 gündür aranan gencin cansız bedenine ulaşıldı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

6 gündür aranan gencin cansız bedenine ulaşıldı

AA / Sebahatdin Zeyrek - Haberler | Güncel

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde ailesinin 6 gün önce kayıp başvurusunda bulunduğu 23 yaşındaki Batuhan Yiğit, ormanlık alanda ölü bulundu.

PAMUKKALE, DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Pamukkale ilçesinde ailesinin 6 gün önce kayıp başvurusunda bulunduğu 23 yaşındaki Batuhan Yiğit, ormanlık alanda ölü bulundu.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı yunus ekipleri, 30 Aralık'ta kayıp başvurusu yapılan Batuhan Yiğit'i Karşıyaka Mahallesi'ndeki ormanlık alanda, dere yatağında hareketsiz halde buldu.

Bölgeye çağrılan sağlık ekipleri, Yiğit'in öldüğünü belirledi.

Boynunda ve elinde bıçak izine rastlanan Yiğit'in cenazesi, Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Gencin ailesi olay yerinde sinir krizi geçirdi.

Pamukkale Üniversitesi Hemşirelik Bölümü'nden mezun olan ve İstanbul'da bir sağlık kurumuna ataması yapılan Batuhan Yiğit'ten 30 Aralık'tan bu yana haber alamayan ailesi kayıp ihbarında bulunmuştu.

6 gündür aranan gencin cansız bedenine ulaşıldı

6 gündür aranan gencin cansız bedenine ulaşıldı

6 gündür aranan gencin cansız bedenine ulaşıldı

ZEYTİNBURNU'NDA SATIRLI CİNAYET ŞÜPHELİSİNİN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

ZEYTİNBURNU'NDA SATIRLI CİNAYET ŞÜPHELİSİNİN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

 Kovid-19 vaka sayısı üç büyükşehirde arttı

Kovid-19 vaka sayısı üç büyükşehirde arttı

 Sağlık Bakanlığının 18-24 Aralık verilerine göre, 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayısı İstanbul'da 303,51, Ankara'da 129,82, İzmir'de 68,54...

Sağlık Bakanlığının 18-24 Aralık verilerine göre, 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayısı İstanbul'da 303,51, Ankara'da 129,82, İzmir'de 68,54...

AA / Sebahatdin Zeyrek - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title