6 GÜNDE NÜFUSUNDAN FAZLA ARAÇ GİRİŞİNİN OLDUĞU TUNCELİ'DE HAVADAN DENETİM

KURBAN Bayramı nedeniyle 6 günde 90 bin aracın giriş yaptığı 88 bin nüfuslu Tunceli'de helikopterli denetim yapıldı.

KURBAN Bayramı nedeniyle 6 günde 90 bin aracın giriş yaptığı 88 bin nüfuslu Tunceli'de helikopterli denetim yapıldı.

Kurban Bayramı tatilini fırsat bilenler Tunceli'ye akın etti. 88 bin nüfusa sahip kente, Plaka Tanıma Sistemi (PTS) verilerine göre, 17-23 Temmuz tarihleri arasında 90 bin 300 araç giriş yaptı. İl Jandarma Komutanı Albay Durali Ceylan ve Emniyet Müdürü Tolga Yılmaz'ın başkanlığında 300 kişilik personelle 36 noktada Kurban Bayramı önlemlerinin yanı sıra trafikte de helikopterli denetim yapıldı, kural ihlali yapan sürücülere ceza uygulandı.

MİLLİ PARKTA KAMP YAPMAK VE ATEŞ YAKMAK YASAKLANDI

Kent genelinde oluşan yoğunluk nedeniyle Tunceli Valiliği, Ovacık ve Pülümür vadilerinde ateşli piknik, ateş yapmak, kamp yapmak ve çadır kurmak gibi etkinliklerin yasak olduğunu bildirirken, jandarma ve orman muhafaza memurları vadilerde denetimlerini arttırdı. Doğa Koruma ve Milli Parklar Tunceli Şubesi tarafından da milli parkta temizlik çalışması gerçekleştirildi. Tunceli Valiliği, Doğayı korumak vatandaşlık görevlerimizdendir. Cezalardan sakınmak için değil, doğamızı korumak için lütfen kurallara uyalım denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı