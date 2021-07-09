6 günde İstanbul'a gidecekler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

6 günde İstanbul'a gidecekler

6 günde İstanbul'a gidecekler
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında üç Kayserili bisikletçi 6 günde bisikletleriyle İstanbul'a gitmeyi hedefliyor.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında üç Kayserili bisikletçi 6 günde bisikletleriyle İstanbul'a gitmeyi hedefliyor.

Kendilerine '15 Temmuz Bisiklet Grubu' adını verdikleri bisiklet sporcuları İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı'yı ziyaret etti. Grup Lideri Hamza Şeker, İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı'ya düzenledikleri tur hakkında bilgi vererek şunları söyledi; "Bu yıl ilkini düzenlediğimiz Unutma Unutturma 15 Temmuz Şehitleri Anma İstanbul Turunu inşallah geleneksel hale getirmeyi planlıyoruz. Bu turu düzenlemedeki amacımız 15 Temmuz'da yaşananları canlı tutabilmek ve halen akıllarından hainlik geçenlere karşı kararlılığımızı ortaya koymaktır."

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü önünde uğurlama öncesinde konuşan İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, "Böyle anlamlı bir projede bulundukları için teşekkür ederken, necip milletimizin duyarlılığı ve kahramanlığının gençler nesillere aktarılması noktasında farkındalık oluşturdunuz. Bu millete Allah bir daha bu tip hainlikleri yaşatmasın, hainlere karşı dimdik buradayız. Siz sporcularımıza da Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü olarak elimizden gelen desteği vermeye hazırız. Allah sağ salim gidip gelmenizi nasip eylesin" dedi. Yapılan açıklamalar sonrasında bisiklet sporcuları İstanbul'a doğru pedal çevirmeye başladı.

(Yüksel Yıkılmaz/İHA)

6 günde İstanbul'a gidecekler
6 günde İstanbul'a gidecekler

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Milli yüzücü Mert Kılavuz, gençlerde Avrupa şampiyonu oldu
Milli yüzücü Mert Kılavuz, gençlerde Avrupa şampiyonu oldu
Son dakika haberleri! Milli yüzücü Berke Saka, Avrupa Gençler Şampiyonası'nda altın madalya kazandı
Son dakika haberleri! Milli yüzücü Berke Saka, Avrupa Gençler Şampiyonası'nda altın madalya kazandı
Milli yüzücü Berke Saka, Avrupa Gençler Şampiyonası'nda erkekler 200 metre bireysel karışıkta 2.00.04'lük derecesiyle altın madalya kazandı.
Milli yüzücü Berke Saka, Avrupa Gençler Şampiyonası'nda erkekler 200 metre bireysel karışıkta 2.00.04'lük derecesiyle altın madalya kazandı.
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Murat Kurum Vahap Seçer Vladimir Putin Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Zeki Müren Selin Şekerci Orhan Gencebay İbrahim Tatlıses
Spor Salih Uçan Şenol Güneş Sergen Yalçın Rıza Çalımbay Taylan Antalyalı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
6 günde İstanbul'a gidecekler - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 9.7.2021 09:55:40. #1.16#

title