6.Gün sahur menüsü! 17 Nisan Cumartesi 2021 Ramazan sahur menüsü
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6.Gün sahur menüsü! 17 Nisan Cumartesi 2021 Ramazan sahur menüsü

6.Gün sahur menüsü! 17 Nisan Cumartesi 2021 Ramazan sahur menüsü
Haberler.com / Aslı Bayraktar - Haberler | Gündem

Ramazan ayının gelişi ile iftar ve sahur sofraları hazırlanmaya başlandı. İlk sahur 12 Nisan gecesi yapıldı. Bugün 2021 yılının altıncı sahuru yapılacak. Sahurda ne yesem düşüncesinde olanlar için sağlıklı sahur menüleri derledik. Ramazan ayını en iyi şekilde geçirebilmeniz için sahurda yediklerinize dikkat etmelisiniz Sahuru normal günlerdeki kahvaltı gibi düşünmeliyiz böylece daha sağlıklı ve rahat bir sahur yapmış oluruz. En ideal Ramazan sofralarını hazırlamak için paylaştığımız menüye habe

Sahurda ne yersek gün boyu tokluk hissederiz? İşte cevabı
Sahurda ne yersek gün boyu tokluk hissederiz? İşte cevabı

Ramazan ayının gelişi ile iftar ve sahur sofraları hazırlanmaya başlandı. İlk sahur 12 Nisan gecesi yapıldı. Bugün 2021 yılının altıncı sahuru yapılacak. Sahurda ne yesem düşüncesinde olanlar için sağlıklı sahur menüleri derledik. Ramazan ayını en iyi şekilde geçirebilmeniz için sahurda yediklerinize dikkat etmelisiniz. Özellikle lif bakımından yüksek ve tok tutan yiyecekler yemeli, hamur işi ve şekerli yiyeceklerden kaçınmalısınız. Sahuru normal günlerdeki kahvaltı gibi düşünmeliyiz böylece daha sağlıklı ve rahat bir sahur yapmış oluruz. En ideal Ramazan sofralarını hazırlamak için paylaştığımız menüye haberimizden ulaşabilirsiniz. Ramazan ayı boyunca her gün iftar ve sahur menülerini sizin için paylaşıyor olacağız!

6.GÜN SAHUR MENÜSÜ!

- Avokado Dürüm

- zeytin

- yeşillik

- domates, salatalık

- 1 bardak yeşil/ siyah çay

- 8 tane fındık

- 2 tane gün kurusu

- bol su

AVOKADO DÜRÜM

6.Gün sahur menüsü! 17 Nisan Cumartesi 2021 Ramazan sahur menüsü

Avokado Dürüm için gerekli malzemeler ( 1 porsiyon)

- 1/2 avokado

- tuz, karabiber

- 1 tane ceviz

- Birkaç damla limon

- beyaz peynir

- kaşar

- 2 yumurta

- tam buğday lavaş¸

Avokado Dürüm yapılışı;

6.Gün sahur menüsü! 17 Nisan Cumartesi 2021 Ramazan sahur menüsü
Görseldeki gibi malzemeleri dizip sonrasında sarıyoruz

- Öncelikle avokadoyu püre haline getirin.

- İçine tuz, karabiber, limon ve cevizi ekleyip tekrar karıştırın.

- Lavaş¸ ekmeği ısıtın ve üstüne sırasıyla avokado sosu, beyaz peynir ve kaşar erittiğiniz göz yumurtaları ekleyin.

-Dürüm şeklinde sarın ve hazır.

Afiyet olsun!

Gündem Editörü - Aslı Bayraktar
Aslı Bayraktar
Gündem Editörü
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