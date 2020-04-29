6. gün iftar menüsü! Ramazan ayına özel günlük iftar menüleri! En güzel iftar menüleri!
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6. gün iftar menüsü! Ramazan ayına özel günlük iftar menüleri! En güzel iftar menüleri!

Ramazan ayının ilk gününü aile dostları ve özel misafirleriniz karşılamak isteyenler için beğeni garantili iftar menüsü paylaşıyoruz. İşte, Ramazan ayı 6. gün iftar menüsü!

6. gün iftar menüsü! Ramazan ayına özel günlük iftar menüleri! En güzel iftar menüleri!
29.04.2020 09:16 | Son Güncelleme: 29.04.2020 09:16

İştah kabartıcı iftar menüsü ile kendinize lezzetli bir ödül verebilirsiniz. Misafirlerinizin de çok beğeneceği iftar menüsünde yemeye doyamayacağınız lezzetler var. İşte leziz 6. gün iftar menüsü! Ramazan ayına özel günlük iftar menüleri! En güzel iftar menüleri!

6. GÜN İFTAR MENÜSÜ

6. gün iftar menüsünde yöresel lezzetler ağırlıkta. Yayla çorbası ve patlıcanlı kebap ile Anadolu'nun farklı yörelerinden lezzetlerle iftarınızı yapacaksınız. Mor lahana salatası ile tamamlanan menü, manolya tatlısı ile son dokunuşu yapıyor.

6. gün iftar menüsü:

  • YAYLA ÇORBASI
6. gün iftar menüsü! Ramazan ayına özel günlük iftar menüleri! En güzel iftar menüleri!
  • PATLICANLI KEBAP
6. gün iftar menüsü! Ramazan ayına özel günlük iftar menüleri! En güzel iftar menüleri!
  • PAÇANGA BÖREĞİ
6. gün iftar menüsü! Ramazan ayına özel günlük iftar menüleri! En güzel iftar menüleri!


  • MOR LAHANA SALATASI
6. gün iftar menüsü! Ramazan ayına özel günlük iftar menüleri! En güzel iftar menüleri!
  • MANOLYA TATLISI
6. gün iftar menüsü! Ramazan ayına özel günlük iftar menüleri! En güzel iftar menüleri!

PAÇANGA BÖREĞİ NASIL YAPILIR?

Malzemeler:

• 3 adet yufka,

• 150 gram pastırma,

• Kaşar peyniri,

• 2 adet domates

Kızartmak için

• Sıvı yağ

• Galeta unu

• 1 adet yumurta

Yapılışı:

Yufkaları üst üste koyup 8 eşit parçaya bölün. Pastırmaları ve kaşar peynirini dilimleyin. Domateslerin kabuklarını soyun ve küp küp doğrayın. Her bir yufkanın geniş parçasının içine dilimlenmiş pastırma, kaşar peyniri ve doğranmış domatesleri ekleyin ve sigara böreği gibi sarın. Yufkaları kızgın yağda arkalı önlü kızartarak servis yapın. Paçanga böreği püf noktası: Paçanga böreklerini yağlı fırın kağıdı serilmiş tepsi üzerinde fırında pişirebilir ya da çırpılmış yumurta ve galeta ununa batırdıktan sonra yağda kızartabilirsiniz. Çıtır çıtır bir börek elde etmek için aşağıda vermiş olduğumuz haberimize tıklayarak çıtır çıtır böreğin püf noktalarını da öğrenebilirsiniz. Çeşit çeşit farklı lezzetlerde pratik börekler hazırlamak için aşağıda vermiş olduğumuz börek tariflerimizden de faydalanabilirsiniz.

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