6 gün boyunca toplamda bin 343 kişi etkinliğe katıldı Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından Hitit Kültür Kapısı ve Alleben Göleti'nde düzenlenen "Arabalı Sinema Günleri" nde 6 gün boyunca bin 343 izleyiciye dolu dolu bir etkinlik yaşatıldı.

Yeni tip Corona Virüs'e (COVID-19) karşı gerek bölgesel gerekse de ulusal çapta alınan koruyucu önleyici tedbirlerin karşılığını bulmasıyla birlikte başlatılan yeni normalleşme sürecinde Büyükşehir Belediyesince Gazi şehirli sinemaseverler için kültürel bir etkinliğe imza atıldı. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın katkılarıyla organize edilen "Arabalı Sinema Günleri" ilk gününde Oğuzeli Kavşağı'nda bulunan Hitit Kültür Kapısı'nda perdeyi açtı. Katılımın ücretsiz olduğu etkinliğe yönelik yoğun ilgi gösterildi, 24 saatlik kısa bir süre içerisinde kontenjanlar doluluk oranına ulaştı.

Mehmet Günsür ve Belçim Bilgin'in başrollerini paylaştığı "Aşk Tesadüfleri Sever" sinemasıyla start veren film gösterimini; 2'nci gün, Yeşilçam sinemasının mihenk taşı olarak gösterilen ve 7'den 70'e herkesin gönlünde ayrı bir yeri bulunan başrollerde Kadir İnanır ve Türkan Şoray'ın olduğu "Selvi Boylum Al Yazmalım", 3'üncü gün "Sarıkamış Çocukları", 4'üncü gün "7'nci Koğuştaki Mucize", 5'inci gün "Anadolu Kartalları" ve son olarak 6'ncı gün, "Bayi Toplantısı" takip etti.

Hitit Kültür Kapısı ve Alleben Göleti'nde izleyicilerin ağırlandığı sinema şöleninde Gazi şehirliler, Türkiye genelinde pandemi sonrası yeni normallere uygun etkinliklere imza atarak hiçbir belediyeden geri kalmayan Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'e teşekkür etti.

Kaynak: Bültenler