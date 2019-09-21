6 gün aralıksız bateri çalarak rekor kırmaya çalışacak

21.09.2019 11:15

Mersin'de, daha önce 42 saatlik rekorun sahibi olan 60 yaşındaki baterist Oktay Kızılkaya, 160 saat boyunca aralıksız bateri çalarak 'aralıksız en uzun süre bateri çalma' rekorunu kırmaya çalışacak. Yeni rekor denemesine Mezitli sahilinde başlayan Kızılkaya'nın 6 gün boyunca bateri çalması bekleniyor.

Mersin'de yaşayan rekortmen baterist Oktay Kızılkaya, aralıksız 160 saat sürecek olan yeni rekor denemesine Mezitli Belediyesinin desteğiyle başladı. Kızılkaya, Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan'ın ilk vuruşunu yaptığı rekor denemesi ile yeniden Guinness Rekorlar Kitabına girmeyi hedefliyor.

2003 yılında kırdığı 42 saatlik rekorun Kanadalı bir baterist tarafından 134 saat 5 dakika ile kırılmasının ardından harekete geçen Kızılkaya, Mezitli Belediyesinin Avrupa Hareketlilik Haftası etkinlikleri kapsamında yeni rekor denemesine başladı. Renkli ve eğlenceli görüntülerle Babil Kavşağı güneyinde Kültür Park içerisinde bulunan Side Harabeleri yanında başlayan, popüler müzikler eşliğinde devam eden rekor denemesinin 6 gün sürmesi bekleniyor.

"MERSİNLİLERİN VERECEĞİ MORALLE ÇOK RAHAT 160 SAATLİK SÜREYİ TAMAMLAYACAĞIMA İNANIYORUM"

Bateri çalma maratonuna başlamadan önce açıklama yapan Kızılkaya, uzun süredir bu rekor denemesi için çalıştığını söyledi. Kızılkaya, "Bu rekoru kıracağıma inanıyorum. Stüdyo ortamında bu rekora yaklaştım. Tüm hazırlıklarımı tamamladım. Gelip izleyenler olursa daha fazla motive olurum. Mersinlilerin vereceği moralle de çok rahat 160 saatlik süreyi tamamlayacağıma inanıyorum" dedi.

Rekor denemesi boyunca 48 saatte bir 2 saat mola vereceğini belirten Kızılkaya, tamamını kayda alacakları denemeyi daha sonra Guinness'e göndereceklerini ifade etti.

"HERKESİ, OKTAY KIZILKAYA'YA DESTEK VERMEYE ÇAĞIRIYORUM"

Belediye Başkanı Tarhan da Mezitli'de çok güzel bir ortamda rekor denemesi olacağını vurgulayarak, vatandaşların bu etkinlikte müzik ziyafeti çekeceğini söyledi. Tüm Mersinlileri bu coşkuya davet eden Tarhan, Mezitli'nin çok özel bir şehir olduğunu ifade ederek, "Nerede güzel bir şey olduğu haberini duyuyorsanız bilin ki Mezitli'de gerçekleşmiştir. 160 saat boyunca Mezitlililer güzel müziğe doyacak. Herkesi, bu eğlenceye ortak olmaya ve sanatçı arkadaşımız Oktay Kızılkaya'ya destek vermeye davet ediyorum. Oktay arkadaşımızın bu rekoru kıracağına ve tüm dünyanın Mersin'in adını duyuracağına inanıyorum" diye konuştu.

Daha sonra rekor denemesine başlayan Kızılkaya'nın çaldığı şarkılar eşliğinde Başkan Tarhan, eşi Sembol Tarhan ile birlikte dans ederken, sahilde yürüyüş yapan vatandaşlar da alkışlarla sanatçıya destek verdi.

(İHA)

Kaynak: İHA