6 gün alevlerin arasında mahsur kalan keçi, kurtarıldıktan sonra litrelerce suyu kana kana içti
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6 gün alevlerin arasında mahsur kalan keçi, kurtarıldıktan sonra litrelerce suyu kana kana içti

6 gün alevlerin arasında mahsur kalan keçi, kurtarıldıktan sonra litrelerce suyu kana kana içti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Antalya'nın Manavgat ilçesinde yaşanan orman yangınları sebebiyle Türkiye'nin değişik yerlerinden gelen gönüllü hayvan dostu veterinerler, yangından etkilenen yaban ve evcil hayvanlar için seferber oldu.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde yaşanan orman yangınları sebebiyle Türkiye'nin değişik yerlerinden gelen gönüllü hayvan dostu veterinerler, yangından etkilenen yaban ve evcil hayvanlar için seferber oldu. Hayvanlar arasında 6 gün alevler arasında aç ve susuz kalan keçi ise kurtarıldıktan sonra litrelerce suyu kana kana içti.

Antalya'nın Manavgat ilçesi olmak üzere birçok ilde günlerdir devam eden orman yangınlarının çoğunluğu kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sonrası 7'si Manavgat yangını olmak üzere 8 kişi hayatını kaybetti, yüzlerce insan yaralandı, binlerce hayvan ise telef oldu. Yangının kontrol altına alınan yerlerden gelen görüntüler içleri sızlatırken, kamu kurum ve kuruluşlarının yanı sıra Türkiye'nin birçok yerindeki vatandaşlardan hem bölge halkı hem de hayvanlar için adeta yardım yağdı.

Veterinerler devrede

Konya Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'nün yanı sıra Türkiye'nin değişik bölgelerinde bulunan hayvan hastanesi ve veteriner kliniklerinden gelen veteriner hekim ve teknisyenler Manavgat'taki yangın bölgelerinde adeta seferberlik ilan etti. Yangın bölgelerinden gelen ihbarları değerlendirerek büyük ve küçükbaş hayvanların tedavi bakımlarını gerçekleştiren ekipler, yangın bölgelerini gezmek suretiyle yaban hayatında yangından etkilenen ve yaralanan hayvanların bakımlarını da yapıyor

6 gün alevler arasında aç susuz kaldı

Hayvanların durumu her ne kadar içleri acıtsa da, günler sonrası gelen kurtarma haberleri de sevindiriyor. Bakımı yapılan hayvanlar arasında 6 gün alevlerin arasında aç ve susuz mahsur kalıp kurtarılan bir keçinin tedavisine başlanıldı. Vücudunun bazı noktalarından yangın dolayısıyla yaralanan keçi, kurtarıldıktan sonra litrelerce suyu kana kana içti. Keçinin sağlık durumu iyi olduğu öğrenilirken, gerekli tedavisine de hemen başladığı bildirildi. - ANTALYA

6 gün alevlerin arasında mahsur kalan keçi, kurtarıldıktan sonra litrelerce suyu kana kana içti
6 gün alevlerin arasında mahsur kalan keçi, kurtarıldıktan sonra litrelerce suyu kana kana içti
6 gün alevlerin arasında mahsur kalan keçi, kurtarıldıktan sonra litrelerce suyu kana kana içti
6 gün alevlerin arasında mahsur kalan keçi, kurtarıldıktan sonra litrelerce suyu kana kana içti
6 gün alevlerin arasında mahsur kalan keçi, kurtarıldıktan sonra litrelerce suyu kana kana içti
6 gün alevlerin arasında mahsur kalan keçi, kurtarıldıktan sonra litrelerce suyu kana kana içti
6 gün alevlerin arasında mahsur kalan keçi, kurtarıldıktan sonra litrelerce suyu kana kana içti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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