6 gram altın asgari ücreti geçti! Düğünlerde takı takmak isteyenler acele etsin Altın git gide yükseliyor! Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 397,3 Türk lirasından işlem görüyor. Detaylar haberimizde.

Dün, altının ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden gram altın, günü önceki kapanışın yüzde 0,8 altında 396,2 liradan tamamladı.

ALTININ GRAMI KAÇ TL OLDU?

Altının gramı geçtiğimiz Haziran ayı 370-380 tl bazlarında değişiyordu. Temmuz ayında ise 400 tl'ye kadar yükseldi. An itibarıyle 1 gram altın 397 tl den işlem görüyor.

Yeni güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı, saat 11.20 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,3 üzerinde 397,3 lira seviyesinde seyrediyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 656 lira, Cumhuriyet altını da 2.680 liradan satılıyor.

1 GRAM ALTIN ASGARİ ÜCRETİN 6'DA 1'İ EDİYOR

Bu değerle 6 gram altın yaklaşık olarak asgari ücrete eşitlendi. 6 * 397 = 2382 tl ediyor. Asgari ücreti 2324 tl olduğunu düşünürsek hemen hemen 6 gram altın fiyatı asgari ücrete eşitlenmiş durumda. Hatta yaptığımız hesaba göre altı gram altın asgari ücreti geçmiş durumda.

GRAM ALTIN YÜKSELİR Mİ?

Altının ons fiyatı, şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,3 artışla 1.802 dolar seviyesinde bulunuyor.

Ekonomi analistleri, ABD ile Çin arasındaki gerilimin altının ons fiyatını desteklediğini söyledi. Bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında Avro Bölgesi'nde enflasyon, ABD'de konut başlangıçları ve Michigan Üniversitesi Tüketici Güven Endeksi verilerinin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.820 doların direnç olarak öne çıktığını, gram altında ise 395-405 lira bandının izleneceğini söyledi.

Yani kısacası analistlerin tahminine göre altının gramı her geçen gün daha da değerleneceği yönünde.

"DÜĞÜNLERDE TAKI TAKANLAR ELİNİ ÇABUK TUTMALI"

Ekonomistlerin açıklamasına göre açılan düğün sezonuyla birlikte altın fiyatlarında artış sağlanabilir. Bu bakımdan altının gram fiyatı çok fazla yükselmeden düğünlerde takmak için önceden altın alımlarına başlanmalı. Gram altın yerine yarım gram altın da düğünlerde çok takılıyor. Onlar da tercih edilebilir.

Kaynak: AA