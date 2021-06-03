6 gıda işletmesine 142 bin lira ceza yazıldı
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6 gıda işletmesine 142 bin lira ceza yazıldı

6 gıda işletmesine 142 bin lira ceza yazıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

DÜZCE(İHA) – Düzce Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri gıda denetimleri kapsamında içerisinde 732 işletmeye denetim gerçekleştirdi.

DÜZCE(İHA) – Düzce Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri gıda denetimleri kapsamında içerisinde 732 işletmeye denetim gerçekleştirdi. Denetimler kapsamında 6 işletmeye 142 bin 944 lira ceza kesildi.

Düzce'de Korona virüs salgını kapsamında Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri gıda işletmelerinde denetimlerini devam ettirdi. Yapılan denetimler kapsamında il genelinde faaliyet gösteren gıda üretim, satış ve toplu tüketim işyerlerine 706 denetim yapıldı. Yem satışı yapan 26 işyeri de denetime tabi tutuldu. Toplam 732 denetim yapan ekipler, 6 gıda işletmesine mevzuata aykırılıktan 142 bin 944 lira cezai işlem uyguladı. Ayrıca Alo gıda hattına gelen 5 şikayet incelendi ve olumlu sonuçlar alındı. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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