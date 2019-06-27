6. Geleneksel Tei Yaz Spor Okulu başladı

6. Geleneksel Tei Yaz Spor Okulu başladı

TUSAŞ Motor Sanayii A.Ş., çalışanlarının çocuklarına yönelik TEI Yaz Spor Okulu'nun 6'ncısını düzenliyor.

6. Geleneksel Tei Yaz Spor Okulu başladı

TEI-TUSAŞ Motor Sanayii A.Ş., çalışanlarının çocuklarına yönelik TEI Yaz Spor Okulu'nun 6'ncısını düzenliyor.

24 Haziran'da başlayan ve üç hafta sürecek TEI Yaz Spor Okulu'nda 7 - 14 yaş arasında 220 çocuk; basketbol, futbol, tenis, voleybol, paten ve binicilik eğitimi alacak. Ayrıca katılımcı çocuklar nostaljik sokak oyunları ile de keyifli vakit geçirecek.

Eğitimlerin tamamlanmasının ardından katılımcı çocuklar, düzenlecek kapanış töreniyle sertifikalarını alacak. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA
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