6 fişek eroinle yakalandı
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6 fişek eroinle yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
6 fişek eroinle yakalandı

Tekirdağ'da şüpheli bir şahsın üzerinde 6 fişek eroin madde ele geçirildi.

Sevgilisini öldürüp tarlaya gömdü! Pişman olunca cesedi çıkarmak için yardım istediği kepçe operatörünün ihbarıyla yakayı ele verdi
Sevgilisini öldürüp tarlaya gömdü! Pişman olunca cesedi çıkarmak için yardım istediği kepçe operatörünün ihbarıyla yakayı ele verdi

Tekirdağ'da şüpheli bir şahsın üzerinde 6 fişek eroin madde ele geçirildi.

Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuya karşı mücadelesini kararlılıkla sürdürüyor. İhbar üzerinde Bahçelievler Mahallesi'nde operasyon gerçekleştiren polis, G.K. adlı bir şahsın üzerinde yapılan aramada 6 fişek (3,07 gram) eroin ele geçirildi. G.K. hakkında idari işlem yapıldı.

Konuyla ilgili başlatılan soruşturma işlemleri sürüyor. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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