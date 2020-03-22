6 firmaya 19 bin lira ceza kesildi
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Düzce, Güncel

6 firmaya 19 bin lira ceza kesildi

DÜZCE (İHA) – Düzce'de gıda ve yem kontrol faaliyetleri çerçevesinde denetlemeden geçen bin 133 firmadan 6 tanesine mevzuata aykırılıktan 19 bin 475 lira para cezası kesildi.

22.03.2020 10:37 | Son Güncelleme: 22.03.2020 10:37
6 firmaya 19 bin lira ceza kesildi

DÜZCE (İHA) – Düzce'de gıda ve yem kontrol faaliyetleri çerçevesinde denetlemeden geçen bin 133 firmadan 6 tanesine mevzuata aykırılıktan 19 bin 475 lira para cezası kesildi.

Düzce'de gıda ve yem denetimi gerçekleştirme çalışmaları her ay düzenli olarak devam ediyor. Şubat ayı içerisinde il genelinde faaliyet gösteren, gıda üretim, satış ve toplu tüketim işyerlerinde bin 106, yem satışı yapan işyerlerinde 27 olmak üzere toplam bin 133 adet denetim gerçekleştirildi. Yapılan denetimlerde 6 gıda işletmesine mevzuata aykırılıktan 19 bin 475 lira idari para cezası uygulandı. - DÜZCE

Kaynak: İHA

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