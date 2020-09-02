6 Eylül KPSS iptal oldu mu? 6 Eylül KPSS saat kaçta? KPSS alan sınavı ne zaman? İşte ÖSYM'nin verdiği tarih bilgisi!
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6 Eylül KPSS iptal oldu mu? 6 Eylül KPSS saat kaçta? KPSS alan sınavı ne zaman? İşte ÖSYM'nin verdiği tarih bilgisi!

2020-KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu ne zaman yapılacak? KPSS giriş belgesi nereden alınır? KPSS

6 Eylül KPSS iptal oldu mu? 6 Eylül KPSS saat kaçta? KPSS alan sınavı ne zaman? İşte ÖSYM'nin verdiği tarih bilgisi!
02.09.2020 14:40 | Son Güncelleme: 02.09.2020 15:14

Bu hafta yapılacak KPSS hakkında bazı haberler ortaya atıldı. Peki, 6 Eylül KPSS sınavı iptal mi? 2020 KPSS Genel Yetenek - Genel Kültür, Eğitim Bilimleri oturumları ertelendi mi?

2020 KPSS LİSANS SINAVI NE ZAMAN?

ÖSYM'nin yaptığı açıklamaya göre, KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri oturumları 6 Eylül tarihinde gerçekleşecek. Alan Bilgisi Testi 12-13 Eylül, Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) 20 Eylül tarihinde yapılacaktır.

6 Eylül KPSS iptal oldu mu? 6 Eylül KPSS saat kaçta? KPSS alan sınavı ne zaman? İşte ÖSYM'nin verdiği tarih bilgisi!

KPSS SINAV YERİ SORGULAMA

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 27 Ağustos 2020 tarihinde saat 15.00'ten itibaren T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebilecekler.

SINAV GİRİŞ BELGESİ İÇİN TIKLAYINIZ!

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Haber Yorumları (1)
KPSS ERTELENSİN: Neden hala ertelenmedi .Bu şartlarda sınav mı olur??
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