6 Eylül'den itibaren seyahat firmalarınca HES kodu üzerinden kişilerin aşılı/geçirilmiş hastalık veya azami 48 saat önce yapılmış negatif PCR testi...
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6 Eylül'den itibaren seyahat firmalarınca HES kodu üzerinden kişilerin aşılı/geçirilmiş hastalık veya azami 48 saat önce yapılmış negatif PCR testi...

6 Eylül'den itibaren seyahat firmalarınca HES kodu üzerinden kişilerin aşılı/geçirilmiş hastalık veya azami 48 saat önce yapılmış negatif PCR testi...
Anadolu Ajansı / Yıldız Nevin Gündoğmuş - Haberler | Güncel

6 Eylül'den itibaren seyahat firmalarınca HES kodu üzerinden kişilerin aşılı/geçirilmiş hastalık veya azami 48 saat önce yapılmış negatif PCR testi sorgulaması yapılacak.

6 Eylül'den itibaren seyahat firmalarınca HES kodu üzerinden kişilerin aşılı/geçirilmiş hastalık veya azami 48 saat önce yapılmış negatif PCR testi sorgulaması yapılacak

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yıldız Nevin Gündoğmuş

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6 Eylül'den itibaren seyahat firmalarınca HES kodu üzerinden kişilerin aşılı/geçirilmiş hastalık veya azami 48 saat önce yapılmış negatif PCR testi... - Haberler
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