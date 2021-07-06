6 Eylül'de okullar açılacak mı? 6 Eylül 2021 yüz yüze eğitim başlayacak mı?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

6 Eylül'de okullar açılacak mı? 6 Eylül 2021 yüz yüze eğitim başlayacak mı?

6 Eylül'de okullar açılacak mı? 6 Eylül 2021 yüz yüze eğitim başlayacak mı?
Haberler.com - Haberler | Gündem

Öğrencilerin merakla beklediği yüz yüze eğitimin başlama tarihi dün açıklandı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, canlı yayında okulların açılış tarihine ilişkin açıklamalarda bulundu. Peki, okullar ne zaman açılıyor? Yüz yüze eğitim ne zaman başlıyor? Okullar 6 Eylül'de mi başlayacak? Okul başlama tarihi ne zaman? Detaylar haberimizde...

Yüz yüze eğitim 6 Eylül 2021 tarihinde mi başlayacak? Okullar 6 Eylül Pazartesi günü mü açılıyor? Okulların açılma tarihi ile ilgili detaylı bilgilere yazımızdan bakabilirsiniz. Yüz yüze eğitim 6 Eylül günü mü başlıyor? Okullar 6 Eylül'de mi açılacak? Yüz yüze eğitim ne zaman başlıyor?

OKULLAR 6 EYLÜL GÜNÜ MÜ AÇILACAK?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, canlı yayında okulların açılış tarihine ilişkin açıklamalarda bulundu. Selçuk, öğretmenlerin 31 Ağustos'ta okullara geleceğini belirterek, öğrencilerin ise 6 Eylül'de okula başlayacaklarını söyledi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Habertürk ekranlarında Kübra Par tarafından sunulan Açık ve Net programına konuk oldu. Bakan Selçuk, canlı yayında yaptığı açıklamalarda, soru gelmesi üzerine okulların açılış tarihine de değindi.

Selçuk, Kübra Par tarafından sorulan, "Önümüzdeki yıl uzaktan eğitim devam edecek mi? Bütün olasılıkların göz önünde bulunduruluyor mu? Çocuklar yine evlerde mi olacak, yoksa tamam bitti bu iş yüz yüze eğitime başlıyoruz uzaktan eğitim tarihe karışıyor diyebilir misiniz?" şeklindeki soruya açıklık getirdi.

"ÖĞRETMENLER 31 AĞUSTOS'TA, ÖĞRENCİLER 6 EYLÜL'DE"

Bakan Selçuk, okulların Eylül ayında açılmasının planlandığını belirterek, şöyle konuştu:

"Dünyadaki ve Türkiye'deki gidişata bakmamız gerekiyor, yani iki eksende değerlendirmemiz lazım. Kontrol artmaya başladı. Türkiye'de de kontrol edilebilir düzeyde bir tablo söz konusu. Biz şu anda, tereddütsüz Eylül'de okula başlamak gibi bir çalışma içindeyiz Bakanlık olarak. 31 Ağustos'ta öğretmenlerimiz gelecek, 6 Eylül'de de öğrencilerimizin gelmesini bekliyoruz"

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Murat Kurum Mustafa Varank Süleyman Soylu Numan Kurtulmuş
Magazin Müge Anlı Ajda Pekkan Burak Özçivit İbrahim Tatlıses
Spor Erol Bulut Metin Oktay Ahmet Ağaoğlu Taylan Antalyalı Lefter Küçükandonyadis
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
6 Eylül'de okullar açılacak mı? 6 Eylül 2021 yüz yüze eğitim başlayacak mı? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 6.7.2021 13:30:29. #1.15#

title