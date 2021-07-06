6 Eylül'de okullar açılacak mı? 6 Eylül 2021 yüz yüze eğitim başlayacak mı?

Öğrencilerin merakla beklediği yüz yüze eğitimin başlama tarihi dün açıklandı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, canlı yayında okulların açılış tarihine ilişkin açıklamalarda bulundu. Peki, okullar ne zaman açılıyor? Yüz yüze eğitim ne zaman başlıyor? Okullar 6 Eylül'de mi başlayacak? Okul başlama tarihi ne zaman? Detaylar haberimizde...

Yüz yüze eğitim 6 Eylül 2021 tarihinde mi başlayacak? Okullar 6 Eylül Pazartesi günü mü açılıyor? Okulların açılma tarihi ile ilgili detaylı bilgilere yazımızdan bakabilirsiniz. Yüz yüze eğitim 6 Eylül günü mü başlıyor? Okullar 6 Eylül'de mi açılacak? Yüz yüze eğitim ne zaman başlıyor?

OKULLAR 6 EYLÜL GÜNÜ MÜ AÇILACAK?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, canlı yayında okulların açılış tarihine ilişkin açıklamalarda bulundu. Selçuk, öğretmenlerin 31 Ağustos'ta okullara geleceğini belirterek, öğrencilerin ise 6 Eylül'de okula başlayacaklarını söyledi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Habertürk ekranlarında Kübra Par tarafından sunulan Açık ve Net programına konuk oldu. Bakan Selçuk, canlı yayında yaptığı açıklamalarda, soru gelmesi üzerine okulların açılış tarihine de değindi.

Selçuk, Kübra Par tarafından sorulan, "Önümüzdeki yıl uzaktan eğitim devam edecek mi? Bütün olasılıkların göz önünde bulunduruluyor mu? Çocuklar yine evlerde mi olacak, yoksa tamam bitti bu iş yüz yüze eğitime başlıyoruz uzaktan eğitim tarihe karışıyor diyebilir misiniz?" şeklindeki soruya açıklık getirdi.

"ÖĞRETMENLER 31 AĞUSTOS'TA, ÖĞRENCİLER 6 EYLÜL'DE"

Bakan Selçuk, okulların Eylül ayında açılmasının planlandığını belirterek, şöyle konuştu:

"Dünyadaki ve Türkiye'deki gidişata bakmamız gerekiyor, yani iki eksende değerlendirmemiz lazım. Kontrol artmaya başladı. Türkiye'de de kontrol edilebilir düzeyde bir tablo söz konusu. Biz şu anda, tereddütsüz Eylül'de okula başlamak gibi bir çalışma içindeyiz Bakanlık olarak. 31 Ağustos'ta öğretmenlerimiz gelecek, 6 Eylül'de de öğrencilerimizin gelmesini bekliyoruz"