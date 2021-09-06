6 Eylül'de ne oldu? Tarihte bugün ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 6 Eylül'de yaşananlar!
Tarihte bugün yaşanmış yeni doğumlar, yaşanan vefatlar ve meydana gelen önemli olayları kronoloji sırayla sizlerle aktarıyoruz. Peki, 6 Eylül tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? 6 Eylül tarihte ve dünyada ne günü? İşte, 6 Eylül yaşanan doğum, ölüm ve önemli olaylar!
6 Eylül tarihte bugün yaşanan olaylar, doğumlar ve ölümler merak ediliyor. Eylül'deyaşanmış olayları, ünlü isimlerin doğum ve ölüm bilgilerini kronolojik sırayla sizlerle paylaşıyoruz. Tarihte bugün ne oldu? 6 Eylül tarihte ve dünyada ne günü? 6 Eylül tarihinde ne oldu? İşte detaylar haberimizde.
OLAYLAR
1422 - II. Murad, İstanbul Kuşatması'nı sona erdirdi.
1901 - ABD'nin 25. Başkanı olan William McKinley, Leon Czolgosz adlı bir anarşist tarafından Buffalo, New York'ta suikasta uğradı. McKinley, 14 Eylül'de öldü ve yerine yardımcısı Theodore Roosevelt geçti.
1914 - I. Dünya Savaşı: I. Marne Muharebesi başladı ve Alman Ordusu'nun, Fransız-İngiliz Ordusu'na yenilgisiyle sonuçlandı.
1915 - Bulgaristan, İttifak Devletleri'yle antlaşma imzaladı ve I. Dünya Savaşı'na dahil oldu.
1922 - Türk Kurtuluş Savaşı-(Balıkesir'in Kurtuluşu): Türk Ordusu, Yunan İşgali altındaki Balıkesir, Bilecik ve İnegöl'e girdi.
1930 - Arjantin'in radikal Başkanı Hipolito İrigoyen, askerî darbeyle devrildi.
1938 - Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu kuruldu.
1939 - Erzurum'a ilk tren girdi.
1939 - Nazi Almanyası tüm Yahudi vatandaşların, "Sarı Yahudi Yıldızı" taşımasını zorunlu kıldı.
1955 - İstanbul'da 6-7 Eylül Olayları: Selanik'te Atatürk'ün doğduğu evin bombalandığı yolundaki yanlış haber gerekçe gösterilerek başlatılan ve iki gün süren İstanbul ve İzmir'deki gösteriler, Rumlara yönelik bir tahrip ve yağma hareketine dönüştü. İstanbul ve İzmir'de sıkıyönetim ilan edildi.
1960 - Türk Millî Güreş Takımı, Roma Olimpiyatları'nda serbest güreşte 4 altın, 2 gümüş madalya aldı.
1962 - Iğdır'da deprem. 5 bin ev yıkıldı, 25 bin kişi evsiz kaldı.
1968 - Esvatini bağımsızlığını ilan etti.
1975 - Lice depremi: Diyarbakır Lice'de meydana gelen depremde 2385 kişi öldü.
1977 - Yumurtalık'tan dış ülkelere ilk petrol sevkiyatı başladı.
1980 - 12 Eylül darbesi öncesinde Konya'da, Kudüs Mitingi yapıldı.
1980 - Sovyetler Birliği, Kore Havayolları'na ait 007 sefer sayılı Boeing 747 tipi uçağını düşürdü, 249 kişi öldü.
1986 - İstanbul'daki Neve Şalom Sinagogu'na düzenlenen terörist saldırıda 21 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.
1987 - Cumhuriyet tarihinin 3. referandumunda, 1982 Anayasası'na eski politikacılar için konulan yasağın, kaldırılıp kaldırılmaması oylandı. YSK, kesin sonuçları yüzde 50,16 evet, yüzde 49,84 hayır olarak açıkladı.
1991 - Sovyetler Birliği'nden ayrılan Estonya, Letonya ve Litvanya resmen tanındı. Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.
2008 - Mısır'ın başkenti Kahire'nin yakınlarında "Muqattam tepeleri"nden kopan kayalar evlerin üzerine düştü; 18 kişi öldü, 22 kişi yaralandı. Aynı bölgede 1993 yılında da kayalar yuvarlanmış ve 30 kişi ölmüştü.
DOĞUMLAR
1666 - V. İvan, Rus Çarı (ö. 1696)
1729 - Moses Mendelssohn, Yahudi filozof (ö. 1786)
1757 - Marquis de Lafayette, Fransız aristokrat (ö. 1834)
1766 - John Dalton, İngiliz kimyacı ve fizikçi (ö. 1844)
1808 - Abdülkadir Cezayiri, Cezayirli halk önderi, din adamı ve asker (ö. 1883)
1860 - Jane Addams, Amerikalı toplumsal reformcu ve Nobel Barış Ödülü sahibi (ö. 1935)
1868 - Axel Hägerström, İsveçli filozof (ö. 1939)
1876 - John James Richard Macleod, İskoç hekim, fizyolog ve Nobel Fizyoloji veya Tıp Ödülü sahibi (İnsülini bulanlardan) (ö. 1935)
1880 - Aleksandr Şotman, Sovyet devlet adamı (ö. 1937)
1884 - Julien Lahaut, Belçikalı komünist parlamenter ve Belçika Komünist Partisi Başkanı (ö. 1950)
1892 - Edward Victor Appleton, İngiliz fizikçi ve Nobel Fizik Ödülü sahibi (ö. 1965)
1897 - Tom Florie, Amerikalı futbolcu (ö. 1966)
1906 - Luis Leloir, Arjantinli doktor ve biyokimyacı (ö. 1987)
1912 - Nicolas Schöffer, Fransız sanatçı (ö. 1992)
1913 - Julie Gibson, Amerikalı oyuncu, dublaj sanatçısı, şarkıcı ve eğitimci (ö. 2019)
1913 - Leônidas, Brezilyalı futbolcu (ö. 2004)
1923 - II. Petar, Yugoslavya'nın son Kralı (ö. 1970)
1926 - Claus von Amsberg, Kraliçe Beatrix'in eşi ve 1980'de Beatrix'in tahta çıkışından 2002'deki ölümüne kadar Hollanda Prensi idi (ö. 2002)
1928 - Fumihiko Maki, Japon mimar
1928 - Robert M. Pirsig, Amerikalı yazar ve filozof (ö. 2017)
1928 - Sid Watkins, Britanya'lı nörocerrahtı (ö. 2012)
1937 - İrina Solovyova, Sovyet kozmonot
1939 - Brigid Berlin, Amerikalı model ve oyuncu (ö. 2020)
1939 - David Allan Coe, Amerikalı country şarkıcısı
1939 - Susumu Tonegawa, Japon bilim adamı
1943 - Richard J. Roberts, İngiliz biyokimyacı ve moleküler biyolog
1943 - Roger Waters, İngiliz müzisyen, besteci ve Pink Floyd grubunun vokalisti
1944 - Donna Haraway, Amerikalı feminist akademisyendir
1944 - Swoosie Kurtz, Amerikan oyuncudur
1947 - Jane Curtin, Amerikalı komedyen ve oyuncu
1947 - Bruce Rioch, İngiliz teknik direktör ve eski futbolcudur
1951 - Melih Kibar, Türk müzisyen (ö. 2005)
1954 - Carly Fiorina, Amerikalı bir siyasetçi ve iş kadınıdır
1957 - Ali Divandari, İranlı karikatürist, ressam, grafik tasarımcı, heykeltıraş ve gazeteci
1957 - José Sócrates, Portekizli siyasetçi
1958 - Jeff Foxworthy, Amerikalı komedyen, oyuncu ve seslendirme sanatçısı
1958 - Michael Winslow, Amerikalı aktör, komedyen ve seslendirme sanatçısı
1959 - José Sócrates, Portekizli siyasetçi ve Portekiz Başbakanı
1962 - Chris Christie, Amerikan siyasetçi
1962 - Kevin Willis, Eski Amerikalı NBA basketbolcusudur
1963 - Geert Wilders, Hollandalı siyasetçi
1964 - Rosie Perez, Amerikalı oyuncudur
1965 - John Polson, Avustralyalı yönetmen
1965 - Takumi Horiike, Japon milli futbolcu
1967 - William DuVall, Amerikalı sanatçı, müzisyen, gitarist ve grup üyesi
1969 - Macy Gray, Amerikalı şarkıcı ve oyuncu
1969 - CeCe Peniston (Cecelia Peniston), Amerikalı şarkıcı
1971 - Dolores O'Riordan, İrlandalı şarkıcı (ö. 2018)
1972 - Idris Elba, İngiliz oyuncu ve şarkıcı
1973 - Carlo Cudicini, İtalyan futbolcu
1974 - Özgür Özberk, Türk oyuncu, film yönetmeni, senarist ve yapımcı
1974 - Nina Persson, İsveçli şarkıcı
1976 - Naomie Harris, İngiliz oyuncu
1978 - Mathew Horne, İngiliz oyuncu, komedyen, sunucu ve anlatıcı
1978 - Süreyya Ayhan Kop, Türk atlet
1978 - Homare Sawa, Japon millî futbolcudur
1979 - Foxy Brown, Amerikalı rapçi, model ve aktris
1979 - Massimo Maccarone, İtalyan millî futbolcudur
1979 - Carlos Morales, Meksikalı futbolcudur
1979 - Low Ki, Amerikalı profesyonel güreşç
1980 - Jillian Hall, Amerikalı profesyonel kadın güreşçi ve şarkıcıdır
1980 - Joseph Yobo, Nijerya millî takımı eski futbolcusudur
1981 - Yuki Abe, Japon futbolcudur
1983 - Braun Strowman, Amerikalı profesyonel güreşçi
1984 - Özgün Aydın, Türk tiyatro oyuncusu
1987 - Emir Preldzic, Türk basketbolcu
1988 - Max George, İngiliz şarkıcı
1989 - Lee Kwang-seon, Güney Koreli futbolcu
1990 - John Wall, Amerikalı profesyonel basketbol oyuncusu
1991 - Jacques Zoua, Kamerunlu futbolcu
1992 - Lisa Eckhart, Avusturyalı şair, komedyen ve kabare sanatçısı
1993 - Saman Kuddus, İranlı futbolcu
1994 - Elif Doğan, Türk oyuncu
1995 - Matúš Bero, Slovak futbolcu
1996 - Lana Rhoades, Amerikalı model ve eski porno yıldızı
1998 - Michele Perniola, İtalyan şarkıcı
ÖLÜMLER
394 - Eugenius, Roma tahtında hak iddia eden son pagan gaspçı (d. ?)
926 - Yelü Abaoji, Çin'in Liao Hanedanı'nın kurucusu ve ilk imparatoru olan Hitay lider (d. 872)
952 - Suzaku, Japonya'nın geleneksel veraset düzenine göre 61. imparatorudur (d. 923)
972 - XIII. Ioannes, Katolik Kilisesi'nin 133. Papası (d. 930 veya 935)
1511 - Ashikaga Yoshizumi, Ashikaga şogunluğunun 11. şogunudur (d. 1481)
1783 - Carlo Antonio Bertinazzi, İtalyan oyuncu ve yazar. (d. 1710)
1868 - Júlia Szendrey, Macar yazar, şair, çevirmen (d. 1828)
1879 - Amédée de Noé, Fransız karikatürist ve taşbasmacı (d. 1818)
1907 - Sully Prudhomme, Fransız şair, yazar ve Nobel Edebiyat Ödülü sahibi (d. 1839)
1939 - Arthur Rackham, İngiliz kitap ressamı (d. 1867)
1940 - Phoebus Levene, Amerikalı biyokimyacı (d. 1869)
1950 - Olaf Stapledon, İngiltere doğumlu felsefeci ve yazar (d. 1886)
1956 - Witold Hurewicz, Polonyalı matematikçi (d. 1904)
1957 - Sergey Malov, Rus dil bilimci, Doğu bilimci, Türkolog (d. 1880)
1962 - Ellen Osiier, Danimarkalı eskrimci (d. 1890)
1962 - Hanns Eisler, Alman ve Avusturyalı besteci (d. 1898)
1966 - Hendrik Frensch Verwoerd, Güney Afrika Başbakanı (d. 1901)
1966 - Margaret Sanger, Amerikalı aktivist (d. 1883)
1969 - Arthur Friedenreich, Brezilyalı eski millî futbolcudur (d. 1892)
1980 - Eşref Şefik, Türk spor spikeri ve yazar (d. 1894)
1982 - Azra Erhat, Türk yazar (d. 1915)
1992 - Cevat Kurtuluş, Türk sinema oyuncusu (d. 1922)
1995 - Cenan Bıçakçı, Türk sendikacı, siyasetçi ve Sosyalist Devrim Partisi Genel Başkanı (d. 1933)
1998 - Akira Kurosawa, Japon yönetmen (d. 1910)
2005 - Eugenia Charles, Dominikalı siyasetçi (d. 1919)
2007 - Luciano Pavarotti, İtalyan tenor (d. 1935)
2007 - Madeleine L'Engle, Amerikalı yazar (d. 1918)
2011 - Hans Apel, Alman siyasetçi (d. 1932)
2013 - Ann C. Crispin, Amerikalı yazar (d. 1950)
2014 - Molly Glynn, Amerikalı aktris (d. 1968)
2015 - Martin Sam Milner, Amerikalı oyuncudur. Route 66 adlı televizyon dizisi ile sivrildi (d. 1931)
2017 - Nicolae Lupescu, Eski Rumen millî futbolcu ve teknik direktördür (d. 1940) Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.
2017 - Şerif Mardin, Türk sosyolog ve siyaset bilimci (d. 1927)
2017 - Kate Millett, Amerikalı feminist yazar ve heykeltıraş (d. 1934)
2017 - Lütfi Zade, ABD vatandaşı matematikçi (d. 1921)
2018 - İsmet Badem, Türk basketbol oyuncusu ve köşe yazarı (d. 1946)
2018 - Peter Benson, İngiliz oyuncu (d. 1943)
2018 - Liz Fraser (doğum adı: Elizabeth Joan Winch), İngiliz oyuncu (d. 1930)
2018 - Burt Reynolds, Amerikalı oyuncu (d. 1936)
2018 - Claudio Scimone, İtalyan orkestra şefidir (d. 1934)
2018 - Richard Marvin DeVos Sr., Amerikalı iş adamıdır (d. 1926)
2019 - Chris Duncan, Amerikalı eski profesyonel beyzbol oyuncusu ve radyocu (d. 1981)
2019 - Robert Gabriel Mugabe, Zimbabveli siyasetçi. Mugabe, Afrika ülkesi Zimbabve'de 1987 ile 2017 yılları arasında devlet başkanlığı makamında bulunmuştur (d. 1924)
2019 - Abdul Kadir, Pakistanlı profesyonel Uluslararası kriket oyuncusu (d. 1955)
2019 - Chester Williams, Güney Afrikalı profesyonel ragbi ligi oyuncusu ve antrenörü (d. 1970)
2020 - Levon Altunyan, Lübnanlı profesyonel futbolcudur (d. 1936)
2020 - Kevin Dobson, Amerikalı aktör (d. 1943)
2020 - Bruce Williamson, Amerikalı R&B ve soul şarkıcısı ve The Temptations solisti (d. 1970)
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