6 Eylül'de ne oldu? Tarihte bugün ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 6 Eylül'de yaşananlar!

Tarihte bugün yaşanmış yeni doğumlar, yaşanan vefatlar ve meydana gelen önemli olayları kronoloji sırayla sizlerle aktarıyoruz. Peki, 6 Eylül tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? 6 Eylül tarihte ve dünyada ne günü? İşte, 6 Eylül yaşanan doğum, ölüm ve önemli olaylar!