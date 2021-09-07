6 Eylül 2021 Haberleri
6 Eylül 2021 Manşet Haberleri.
- Yasmin Erbil karavanından paylaştığı pozlar ile hayranlarını büyüledi
- Bordeaux'ya transferi son anda iptal olan Mostafa Mohamed, olayın iç yüzünü anlattı
- Güvenlik göz göze gelince ne diyeceğini şaşırdı! Yangın tüpünü dezenfektan sanan adam eline sıktı
- Lyon'dan olay yaratan paylaşım! Taraftarlar, Karim Benzema'nın transfer edildiğini sandı
- Türkiye'nin S-400'ü geliyor! Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir 'Hedefimiz 5 yıl' diyerek müjdeyi verdi
- Özel jetle İstanbul'a gelen Kaddafi'nin oğlu Sadi Kaddafi'nin ilk görüntüsü paylaşıldı
- Pınar Gültekin cinayetinde yeni gelişme! Katilin yakını olan şüphelilerin ayrı ayrı cezalandırılması talep edildi
- Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: PCR testi zorunluğu aşılı olanlara da getirilmeli
- Ali Koç'un 'Sorun çıkarana, sorun çıkarırım' sözleri Sinan Gümüş'ün umurunda olmadı! Futbolcuya tepki büyük
- Meteoroloji uzmanları basa basa uyardı! Volkanik kış tehdidi arttı, dünya nüfusu tehlikede
- New York kentindeki şiddetli yağışlar, büyük çapta hasara yol açtı
- İşe gitmeyen hemşire evinde ölü bulundu
- UEFA, Avrupa kulüp müsabakalarında deplasman yasağını kaldırdı
- Galatasaray'da Marcao'nun Kerem planı netleşti! Tüm takımın önünde özür dileyecek
- Üniversite öğrencilerinin beklediği haber geldi! KYK yurt başvuruları resmen başladı
- Yasa boğan olay! 3 yaşındaki çocuk, bahçelerindeki su bidonunda boğularak can verdi
- Plajda utanç anları! Yüzlerce kişi, suyun içerisinde tecavüze uğrayan kızı hiçbir şey yapmadan izledi
- Taliban: Pencşir vilayeti kontrol altına alındı, savaş sona erdi
- Şeyma Subaşı, photoshopsuz olduğu fark edilen fotoğrafını hemen sildirdi
- Hafif ticari araç tıra arkadan çarptı: 2 ölü, 5 yaralı
- Son Dakika: Türkiye'de 6 Eylül günü koronavirüs nedeniyle 271 kişi vefat etti, 20 bin 962 yeni vaka tespit edildi
- Yoğun bakımlarda aşısız alarmı! Sinovac detayı endişelendirdi
- Kulüp binasında metal kupaların bile eridiği yangında Türk bayrağı ve şehit emanetlerine hiçbir zarar gelmedi
- Genç yaşta babasını kaybeden Ronaldo'dan annesine şaşırtıcı yasak! Kritik maçları izlemesine izin vermiyor
- Eşinin ve öz babasının 20 yıllık ilişkisini öğrenen adamın çocuklarının DNA sonuçları açıklandı
- İpini koparan inek ortalığı birbirine kattı! Tam 4 saat kaçtı
- Sihirli Annem dizisinde Toprak'ı canlandırıyordu! Şimdi güzeller güzeli genç kız oldu
- Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Döviz rezervlerimiz 27 Ağustos itibarıyla 118 milyar doları aşmış durumda
- Fenerbahçe'yle yolları ayıran Caner Erkin'den duygusal veda paylaşımı! Yağmur gibi beğeni yağdı
- 'Benden Ne Olur' filminin fragmanına Hazal Kaya'nın öpüşme sahneleri damga vurdu
- İzmir'de 18 yaşından küçüklere otobüs ve uçak bilet satışı yasaklandı
- Magandalar önce laf attı, sonra genç kızları darbetti! O anlar kameraya yansıdı
- Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Vatandaşlarımızı aşılarını tamamlamaya davet ediyorum
- Fransa Ligue 1'de 'Kral' tahtına oturdu! Burak Yılmaz, ağustos ayının futbolcusu seçildi
- İkinci çocuğuna hamile Ashley Graham'dan hayranlarını mest eden çıplak poz
- Eski bakan Ziya Selçuk'tan öğrencilere yüz yüze eğitim mesajı
- Son Dakika: Fatih Karagümrük, Caner Erkin'i resmen renklerine bağladı
- Mario Balotelli, kardeşine Türkiye'den kulüp buldu! Enock Barwuah, Menemenspor'la anlaşma imzaladı
- Peşpeşe giden motosiklet ve otomobil sürücüsü rastgele etrafa ateş açtı
- İstanbul Boğazı'nda balıkçıların ağına takılan dev mayın imha edildi
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