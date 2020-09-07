6 Eylül 2020 Haberleri
6 Eylül 2020 Manşet Haberleri.
07.09.2020 00:15 | Son Güncelleme: 07.09.2020 00:20
- Ukrayna'yı 4-0 yenen İspanya'da Ansu Fati, A Milli Takım'da gol atan en genç futbolcu oldu
- Fransa'dan Türkiye'ye küstah Doğu Akdeniz tehdidi: Yaptırım seçeneği masada
- Yabancı uyruklu genç, köprünün ayaklarına kendisini asarak intihar etti
- Sinirlenip rastgele vurduğu top hakemin boğazına gelince Djokovic turnuvadan diskalifiye edildi
- Eran Zahavi'nin eşinden Fenerbahçe açıklaması: Taraftarın yerinde olsam, ben de gelmesini isterdim
- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa Konseyi Başkanı Michel ile Doğu Akdeniz'i görüştü
- Bakan Pakdemirli: Hatay yangınında can kaybımız yok, müdahale devam ediyor
- Türkiye'nin altın yüzleri 7 Eylül'de belli oluyor
- Bahar Kalkanı Harekatı bölgesinde 1 askerimiz şehit oldu
- Ozan Tufan, dedesi vefat etmesine karşın Sırbistan maçında sahaya çıkarak takdir topladı
- Fatih Portakal, son kez FOX TV'ye çıkıp ayrılık nedenini açıklayacak
- Aleyna Tilki, yeni projeleriyle birlikte dünya starı olmak istiyor
- Terk edilen gence yardım için video çeken Akşener: Kızı zorlamak yok, bacağını kırarım
- Amber Heard, Johnny Depp'e 100 milyon dolarlık dava açtı
- Son Dakika: Beşiktaş, Enzo Roco'nun sözleşmesini karşılıklı anlaşarak feshetti
- UEFA Uluslar Ligi'nde A Milli Futbol Takımı, deplasmanda Sırbistan'la 0-0 berabere kaldı
- Şarampole yuvarlanan traktördeki anne öldü, oğlu ise ağır yaralandı
- Yunan uzman Atina hükümetini uyardı: Türkiye ile savaşmak felaketimize yol açar
- İngiliz efsane futbolcu Gascoigne'in evine giren hırsızlar, 140 bin sterlin değerinde eşya çaldı
- Filipinler'de 6.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi
- Akdeniz Fırtınası Tatbikatı Rum medyasını panikletti: Türk helikopteri Girne semalarında
- Fransa'da ders kitaplarına giren PKK propagandasına Türkiye'den sert tepki
- Lyon, Moussa Dembele'nin boşluğunu Sörloth ile doldurmak istiyor
- Mevsimlik tarım işçilerinin darbedildiği iddiasına ilişkin 2 kişi hakkında gözaltı kararı verildi
- Rafael, Beşiktaş'la anlaştığı iddialarını yalanladı
- Son Dakika: Türkiye'de 6 Eylül günü koronavirüs nedeniyle 53 kişi vefat etti, 1578 yeni vaka tespit edildi
- Manisa'da traktör ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
- Arı kovanı ve bal yüklü kamyon devrildi: Araçta bulunan 3 kişi hayatını kaybetti
- Emre Mor'un hazırlık kampındaki performansı, Celta Vigo teknik heyetini şaşırttı
- Koronavirüs karantinasından sonra her 10 kişiden 6'sı kendisini aşırı halsiz hissediyor
- Galatasaray Nainggolan'ı kiralamak istedi, Inter 18 milyon bonservisle satacağını bildirdi
- Sırtına maganda kurşunu isabet eden esnaf, satış yapmaya devam etti
- Koronavirüs hastaları da KPSS'de ter döktü
- Milli Savunma Bakanlığı, Akdeniz Fırtınası Tatbikatı'ndan yeni görüntü paylaştı
- Sınav dönüşünde adliye çalışanları kaza yaptı: 1 ölü, 4 yaralı
- Şırnak'ta iki tırın çarpıştığı kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı
- Şanlıurfa'da 2 kardeşin ölümüyle sonuçlanan kavganın yeni görüntüleri ortaya çıktı
- Yarışan motosikletli gençlere otomobil çarpınca yol ortasında can pazarı yaşandı: 1 ölü, 4 yaralı
- Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Çocuklar en az yetişkinler kadar koronavirüsü bulaştırıyor
- Anthony Joshua ile Mahrez'in eski eşi Rita, gece kulübünde görüntülendi