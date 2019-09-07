6 Eylül 2019 Haberleri
6 Eylül 2019 Manşet Haberleri.
07.09.2019 00:18
- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener 'düşüncelerine katılmıyorum' deyip hapis cezası alan Canan Kaftancıoğlu'na destek verdi
- İSPARK değnekçilerine 2. operasyon: Dün gözaltına alınan şahıs yine gözaltına alındı
- Ümit Milli Takımımız, İngiltere'ye 3-2 yenildi
- İspanya'ya giden Roberto Soldado: Düşük seviyeli bir ligden buraya geldim
- Bafetimbi Gomis: Fenerbahçe'yi seviyorum ve büyük saygı duyuyorum
- CHP'li Başkan Akay, damadını 7 bin tl maaşla özel kalem müdürü olarak atadı
- HDP'li kişinin acılı polis babasına söylediği 'Çocuğunuzu siz gönderdiniz' sözü gerginliğe neden oldu
- Eşini öldürmeye giderken yakalanan koca, ikinci kez serbest bırakıldı
- Şenol Güneş: Fatih Terim'in ceza almasını istemem
- TFF'den son dakika 19.05 açıklaması: Kararlar saat 18.58'de iletildi
- Mehmet Zeki Çelik'ten genç futbolculara tavsiye
- İçişleri Bakanı Soylu'dan kayıtsız çalışan Suriyelilere uyarı: Kim kayıtsız çalışıyorsa canına okuruz
- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan Avrupa'ya Suriyeli sığınmacı uyarısı!
- Bakan Akar Güvenli Bölge kapsamında devriye açıklaması yaptığı sırada, YPG'li teröristler sınırda görüntülendi
- Süleyman Soylu'dan Suriyeli mülteci açıklaması: Hareketlenmeyi sağladık
- Oğlunu aramaya çıkan anne, elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti
- Karısının kendisine boşanma davası açmasını hazmedemeyen cani adam, çocuklarını boğarak öldürdü!
- Lordlar Kamarası 'anlaşmasız Brexit'in önüne geçen yasa tasarısını onayladı
- 11 ayrı suçtan aranan kadın, saklanmak için yaptırdığı özel bölmede yakalandı!
- Dolandırıcı kadın ve sözde akrabaları, internetten tanıştığı adamın çıplak fotoğraflarını çekerek para istedi
- Ocak zammında emekli maaşlarında 500 liraya kadar artış olacak
- İSMEK'in kapanacağı iddialarına İBB'den yalanlama
- Canan Kaftancıoğlu, hakkında verilen hapis cezasını rap paylaşımıyla eleştirdi
- Eski manken Tuğçe Kazaz'dan dikkat çeken Canan Kaftancıoğlu paylaşımı
- Ekrem İmamoğlu'ndan HDP binası önünde eylem yapan annelere ilişkin açıklama!
- ABD'deki defilede Ayşe Hatun Önal rüzgarı esti
- Hrant Dink cinayetine ilişkin görülen davada ara karar verildi: Sanıklar, tutuklu yargılanmaya devam edecek
- Kılıçdaroğlu, Kaftancıoğlu'na verilen cezayı yorumladı: İstanbul seçimlerinin intikamı
- Milli Savunma Bakanı Akar, ABD ile ortak kara devriyesi için tarih verdi
- Avrupa Parlamentosu Türkiye Raportörü Kati Piri'den Bakan Soylu'ya: İstanbul'a kayyumun ciddi sonuçları olur
- Burcu Kıratlı ve Sinan Akçıl tek celsede boşandı
- İmamoğlu, Kaftancıoğlu'na verilen hapis cezasının üst mahkemede bozulacağına inandığını söyledi
- Ünlü şarkıcı Demi Lovato, 'Bıktım' diyerek selülitli fotoğrafını paylaştı
- AK Parti'den Yenikapı açıklaması: Şov yaptıktan sonra araçları tekrar kullanmak yok
- Canan Kaftancıoğlu'na verilen hapis cezasına AK Parti'den ilk yorum
- Eskişehirspor'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür
- Canan Kaftancıoğlu'ndan ilk açıklama: Mücadelemiz yeni başlıyor
- Canan Kaftancıoğlu'nun hapis cezası almasına CHP'lilerden peş peşe tepki!
- Nesrin Cavadzade'den olay açıklama: Erkek dediğin maymundan hallice olur
- CHP Lideri Kılıçdaroğlu'ndan Yenikapı'da sergilenen araçlarla ilgili ilk açıklama