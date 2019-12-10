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6. Enerji Zirvesi’nde ‘Elektrikli ve Hibrit Araçlar’ konuşuldu

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Rektörlüğü'nde organize edilen ve enerji alanında uzman isimlerle üniversite öğrencilerini buluşturmayı amaçlayan, her yıl enerji farklı bir konunun ele alındığı Enerji Zirvesi'nin altıncısında "Elektrikli ve Hibrit Araçlar" konusu masaya yatırıldı.

10.12.2019 12:21 | Son Güncelleme: 10.12.2019 12:21
6. Enerji Zirvesi’nde ‘Elektrikli ve Hibrit Araçlar’ konuşuldu

Kahramanmaraş (KSÜ) Rektörlüğü'nde organize edilen ve enerji alanında uzman isimlerle üniversite öğrencilerini buluşturmayı amaçlayan, her yıl enerji farklı bir konunun ele alındığı Enerji Zirvesi'nin altıncısında "Elektrikli ve Hibrit Araçlar" konusu masaya yatırıldı.

Kaynak: Dunya.com

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