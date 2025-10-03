Haberler

6 Ekim tatil mi, İstanbul'un Kurtuluşu resmi tatil mi?

6 Ekim tatil mi, İstanbul'un Kurtuluşu resmi tatil mi?
Haberler
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ekim ayının ilk haftasında anılan özel günler arasında, İstanbul'un düşman işgalinden kurtuluşu da bulunuyor. Bu yıl 6 Ekim'in 102. yıl dönümü kutlanırken, gündemde "6 Ekim resmi tatil mi?" ve "Toplu ulaşım ücretsiz olacak mı?" soruları ön plana çıktı. İstanbullular, özellikle İETT otobüsleri, metro, metrobüs ve Marmaray gibi araçlarda uygulanacak ulaşım düzenini merak ediyor.

İstanbul'un işgalden kurtuluşunun üzerinden tam 102 yıl geçti. Bu özel gün nedeniyle şehir genelinde farklı etkinlikler planlanırken, vatandaşların aklındaki en önemli konulardan biri günün resmi tatil olup olmadığı ve ulaşımda ücretsiz seferlerin geçerli olup olmayacağı oldu. "6 Ekim'de metro, otobüs, Marmaray ya da metrobüs bedava mı?" sorusu ise İstanbulluların en çok araştırdığı başlıkların başında geliyor.

6 EKİM'DE TARİHTE NE YAŞANDI?

Birinci Dünya Savaşı'nın ardından imzalanan Mondros Ateşkes Antlaşması gereği itilaf devletleri donanmalarını Haydarpaşa önlerine demirleyerek İstanbul'u işgal etmişti. Tam 4 yıl 10 ay 23 gün süren işgal dönemi, 6 Ekim 1923'te sona erdi ve İstanbul özgürlüğüne kavuştu. Bu tarih, kentin kurtuluşu olarak her yıl anılmaya devam ediyor.

6 EKİM'DE TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ OLACAK?

İstanbul'da 6 Ekim dolayısıyla toplu taşımanın ücretsiz olup olmayacağıyla ilgili resmi açıklama bekleniyor. İBB veya ilgili kurumlar tarafından karar duyurulduğunda bilgiler güncellenecek.

6 EKİM RESMİ TATİL Mİ?

İstanbul'un düşman işgalinden kurtuluş günü olan 6 Ekim, resmi tatil kapsamına girmiyor. Dolayısıyla bu tarihte okullar açık olacak ve eğitim-öğretim normal düzeninde devam edecek.

6 EKİM HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?

Bu yıl 6 Ekim, Pazartesi gününe denk geliyor.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
Tutuklu Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara, CHP'den istifa etti

Tutuklu belediye başkanı zehir zemberek sözlerle CHP'den istifa etti
Trump: Hamas'a 6 Ekim'e kadar süre veriyorum, anlaşmayı kabul et ya da öl

Hamas'a manidar bir tarih verip tehdit etti: Ya kabul edersin...
Talep ABD'den geldi! Erdoğan, Trump ile telefonda görüştü

Talep Trump'tan geldi, Erdoğan anında yanıt verdi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsrail'in engellemelerine rağmen bir filo daha Gazze'ye doğru ilerliyor

Yeni filonun Gazze'ye ulaşmasına çok az kaldı
Enflasyon neden yükseldi? Bakan Şimşek gerekçesini açıkladı

Beklentileri aşan veri için Bakan Şimşek'ten açıklama var
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.