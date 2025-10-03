6 Ekim tatil mi, İstanbul'un Kurtuluşu resmi tatil mi?

İstanbul'un işgalden kurtuluşunun üzerinden tam 102 yıl geçti. Bu özel gün nedeniyle şehir genelinde farklı etkinlikler planlanırken, vatandaşların aklındaki en önemli konulardan biri günün resmi tatil olup olmadığı ve ulaşımda ücretsiz seferlerin geçerli olup olmayacağı oldu. "6 Ekim'de metro, otobüs, Marmaray ya da metrobüs bedava mı?" sorusu ise İstanbulluların en çok araştırdığı başlıkların başında geliyor.

6 EKİM'DE TARİHTE NE YAŞANDI?

Birinci Dünya Savaşı'nın ardından imzalanan Mondros Ateşkes Antlaşması gereği itilaf devletleri donanmalarını Haydarpaşa önlerine demirleyerek İstanbul'u işgal etmişti. Tam 4 yıl 10 ay 23 gün süren işgal dönemi, 6 Ekim 1923'te sona erdi ve İstanbul özgürlüğüne kavuştu. Bu tarih, kentin kurtuluşu olarak her yıl anılmaya devam ediyor.

6 EKİM'DE TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ OLACAK?

İstanbul'da 6 Ekim dolayısıyla toplu taşımanın ücretsiz olup olmayacağıyla ilgili resmi açıklama bekleniyor. İBB veya ilgili kurumlar tarafından karar duyurulduğunda bilgiler güncellenecek.

6 EKİM RESMİ TATİL Mİ?

İstanbul'un düşman işgalinden kurtuluş günü olan 6 Ekim, resmi tatil kapsamına girmiyor. Dolayısıyla bu tarihte okullar açık olacak ve eğitim-öğretim normal düzeninde devam edecek.

6 EKİM HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?

Bu yıl 6 Ekim, Pazartesi gününe denk geliyor.