6 ekim pazar dha spor gündemi
Aytemiz Alanyaspor 19.00 Gaziantep Futbol Kulübü - Medipol Başakşehir19.00 Çaykur Rizespor - TrabzonsporTFF 1'İNCİ LİG14.00 Cesar Grup Ümraniyespor - Adanaspor16.30 Osmanlispor Futbol Kulübü - Hatayspor16.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Altinordu19.
19.00 Gaziantep Futbol Kulübü - Medipol Başakşehir
19.00 Çaykur Rizespor - Trabzonspor
TFF 1'İNCİ LİG
14.00 Cesar Grup Ümraniyespor - Adanaspor
16.30 Osmanlispor Futbol Kulübü - Hatayspor
16.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Altinordu
19.00 Adana Demirspor - Ekol Göz Menemenspor
BASKETBOL
Basketbol Süper Ligi
13.00 Pınar Karşıyaka - Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol
15.15 Afyon Belediye Spor - Türk Telekom
17.30 OGM Ormanspor - Teksüt Bandırma BK
20.00 Fenerbahçe Beko - Gaziantep Basketbol
AVRUPA'DAN FUTBOL
14.30 M'gladbach - Augsburg (Başakşehir'in UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi)
15.00 Celta Vigo - Athletic Bilbao (Okay Yokuşlu)
15.30 Club Brugge - Gent (Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi)
15.30 Wolfsberger AC - St. Pölten (Başakşehir'in UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi)
15.30 Fortuna Sittard - Feyenoord (Orkun Kökçü)
16.00 Manchester City - Wolverhampton (Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi)
16.00 Roma - Cagliari (Başakşehir'in UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi)
16.00 Lille- Nimes (Yusuf Yazıcı, Zeki Çelik)
16.30 Wolfsburg - Union Berlin (Yunus Mallı)
17.00 St. Gallen - Basel (Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi)
17.00 Real Valladolid - Atlético Madrid (Enes Ünal)
19.00 Ruzomberok - Slovan Bratislava (Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi)
19.00 Krasnodar - Spartak Moskova (Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi)
19.00 E. Frankfurt - Werder Bremen (Nuri Şahin, Ömer Toprak)
19.30 Real Sociedad - Getafe (Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi)
21.45 Inter - Juventus (Merih Demiral)
GOLF
Erdoğan Demirören Golf Cup sona eriyor.