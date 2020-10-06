6 Ekim hava durumu İstanbul, Ankara | Bugün hava nasıl olacak? Marmara, Ege, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu, Karadeniz, Akdeniz, İç Anadolu Bölgesi
Bugün hava nasıl olacak? Bugün hava sıcaklığı kaç derece olacak? 6 Ekim Perşembe hava durumu... 6 Ekim hava durumu İstanbul, Ankara | Marmara, Ege, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu, Karadeniz, Akdeniz, İç Anadolu Bölgesi'nde hava nasıl olacak? Hava durumu haritası
Bugün hava nasıl olacak? 6 Ekim 2020 hava durumunu sizler için derledik.
Yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Kuzey ve batı kesimlerinde hava açık, Karadeniz Bölgesi'nde yer yer yağmurlar görülüyor.
6 EKİM MARMARA BÖLGESİ HAVA DURUMU
Marmara Bölgesi açık ve güneşli olacak.
İSTANBUL °C, en düşük 19°C
En yüksek 31°C
6 EKİM EGE BÖLGESİ HAVA DURUMU
Ege Bölgesi'nde hava güneşli.
İZMİR en düşük hava sıcaklığı 28°C
En yüksek hava sıcaklığı 31°C
AKDENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU
Akdeniz Bölgesi'nde hava çok ısınıyor.
Akdeniz Bölgesi'nde en düşük hava sıcaklığı 29 °C
En yüksek 36°C olarak görülüyor.
İÇ ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU
İç Anadolu Bölgesi'nde hava sıcaklığı en düşük 28 °Colarak görülüyor.
En yüksek hava sıcaklığı ise 36°C olarak tahmin ediliyor.
Yer yer parçalı bulutlu
Ankara 6 Ekim hava durumu
Ankara'da hava sıcaklığı artıyor. 29 °C
6 EKİM KARADENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU | YAĞMUR YAĞACAK MI?
Karadeniz bölgesinde de hava açık.
Hava sıcaklığı gün içerisinde en düşük 22°C en yüksek 28°C olacak.
6 EKİM DOĞU ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU
Doğu Anadolu Bölgesi'nde yer yer yağmur bekleniyor, yer yer parçalı bulutlu.
Hava sıcaklığı en düşük 14°C, en yüksek 21°C olarak görülüyor.
GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU
Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde hava açık, yağmur beklenmiyor.
En düşük hava sıcaklığı 26°C olarak görülüyor, en yüksek 35°C.