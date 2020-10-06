6 Ekim hava durumu İstanbul, Ankara | Bugün hava nasıl olacak? Marmara, Ege, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu, Karadeniz, Akdeniz, İç Anadolu Bölgesi
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6 Ekim hava durumu İstanbul, Ankara | Bugün hava nasıl olacak? Marmara, Ege, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu, Karadeniz, Akdeniz, İç Anadolu Bölgesi

06.10.2020 05:57 | Son Güncelleme: 06.10.2020 06:01
6 Ekim hava durumu İstanbul, Ankara | Bugün hava nasıl olacak? Marmara, Ege, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu, Karadeniz, Akdeniz, İç Anadolu Bölgesi

Bugün hava nasıl olacak? Bugün hava sıcaklığı kaç derece olacak? 6 Ekim Perşembe hava durumu... 6 Ekim hava durumu İstanbul, Ankara | Marmara, Ege, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu, Karadeniz, Akdeniz, İç Anadolu Bölgesi'nde hava nasıl olacak? Hava durumu haritası

Bugün hava nasıl olacak? 6 Ekim 2020 hava durumunu sizler için derledik.

Yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Kuzey ve batı kesimlerinde hava açık, Karadeniz Bölgesi'nde yer yer yağmurlar görülüyor.

6 EKİM MARMARA BÖLGESİ HAVA DURUMU

Marmara Bölgesi açık ve güneşli olacak.

İSTANBUL °C, en düşük 19°C

En yüksek 31°C

6 EKİM EGE BÖLGESİ HAVA DURUMU

Ege Bölgesi'nde hava güneşli.

İZMİR en düşük hava sıcaklığı 28°C

En yüksek hava sıcaklığı 31°C

AKDENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU

Akdeniz Bölgesi'nde hava çok ısınıyor.

Akdeniz Bölgesi'nde en düşük hava sıcaklığı 29 °C

En yüksek 36°C olarak görülüyor.

İÇ ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU

İç Anadolu Bölgesi'nde hava sıcaklığı en düşük 28 °Colarak görülüyor.

En yüksek hava sıcaklığı ise 36°C olarak tahmin ediliyor.

Yer yer parçalı bulutlu

Ankara 6 Ekim hava durumu

Ankara'da hava sıcaklığı artıyor. 29 °C

6 EKİM KARADENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU | YAĞMUR YAĞACAK MI?

Karadeniz bölgesinde de hava açık.

Hava sıcaklığı gün içerisinde en düşük 22°C en yüksek 28°C olacak.

6 EKİM DOĞU ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU

Doğu Anadolu Bölgesi'nde yer yer yağmur bekleniyor, yer yer parçalı bulutlu.

Hava sıcaklığı en düşük 14°C, en yüksek 21°C olarak görülüyor.

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde hava açık, yağmur beklenmiyor.

En düşük hava sıcaklığı 26°C olarak görülüyor, en yüksek 35°C.

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