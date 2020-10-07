6 Ekim Dünya Serebral Palsi Farkındalık Günü
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6 Ekim Dünya Serebral Palsi Farkındalık Günü

07.10.2020 15:11 | Son Güncelleme: 07.10.2020 15:14
6 Ekim Dünya Serebral Palsi Farkındalık Günü

Mardin Büyükşehir Belediyesi ekipleri, 6 Ekim Dünya Serebral Palsi Farkındalık Günü dolayısıyla özel gereksinimli çocukları ziyaret etti.

Mardin Büyükşehir Belediyesi ekipleri, 6 Ekim Dünya Serebral Palsi Farkındalık Günü dolayısıyla özel gereksinimli çocukları ziyaret etti.

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş'ın talimatı doğrultusunda, Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığına bağlı ekipler, kentteki özel gereksinimli çocuklar için ziyarette bulundu.

Vali Demirtaş'ın selamını ileten ekipler, çocuklar ve aileleri ile görüştü. Gerekli mercilere iletilmek talep ve önerilerini not aldı. Ekipler çocuklara çeşitli hediyeler verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Öksüz

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