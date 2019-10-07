6 Ekim 2019 Haberleri
6 Ekim 2019 Manşet Haberleri.
07.10.2019 00:18
- Justin Bieber'ın düğünde eşine hediye ettiği yüzük fiyatıyla dudak uçuklattı
- Ermeni dövüşçü, Türk dövüşçüyü boğarak öldürmeye çalıştı!
- 31 kişinin yaşamını yitirdiği 6-7 Ekim olayları 5. yılına girdi
- Pelin Karahan yeni imajıyla tanınmaz hale geldi
- Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Trump telefonda görüştü
- CHP'li belediye yeni personel kimlik kartlarında Türk bayrağını ve T.C. ibaresini kaldırdı
- Berat Albayrak ve Bilal Erdoğan'ın oğulları 4. Etnospor Kültür Festivali'nde ok attı
- Kayserispor Başkanı Erol Bedir ve Teknik Direktör Hikmet Karaman istifa etti
- Apple, iPhone 6S ve iPhone 6S Plus modellerini ücretsiz tamir edecek
- Karadeniz derbisinde kazanan Trabzonspor oldu
- Ürdünlü çocuğa tokat atan şahıs ev hapsi cezası aldı
- Afyonkarahisar'da kimliği belirsiz kadın cesedi bulundu
- Saadet Işıl Aksoy, bikinili fotoğrafıyla iç ısıttı
- Boğaz köprüleri ve otoyol geçiş ücretlerine yüzde 20 zam geldi
- Terör örgütü YPG/PKK'da operasyon paniği! Sınır hattına blok sevk ediyorlar
- Gizem Karaca'dan derin dekolteli cesur poz
- Cumhurbaşkanı Erdoğan 29. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı sonrası sonuç bildirgesi paylaşımı yaptı
- Almanya'dan Türkiye'ye göç dalgası uyarısı
- Yazar Nilgün Bodur, 'Çocuk yap' diyen takipçilerine ateş püskürdü
- Alanyaspor maçında sakatlanan Dorukhan Toköz sezonu kapattı!
- Rusya'dan ABD'ye protesto notası: Düşmanca bir eylemdir
- Mbaye Diagne, Belçika'yı karıştırdı! Golü attı taraftarın içkisini içti
- Eski Bakan Faruk Çelik: ABD büyükelçiliğinin beğenmesini şiddetle kınıyorum
- Rıdvan Dilmen'den VAR eleştirisi: Fikret Orman bile penaltı verir
- 4 ay önce dünyaevine giren Eser Yenenler, baba oldu
- Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu'ndan Arda Kardeşler'e tepki!
- İYİ Parti'den İBB'ye Çince tabela tepkisi: Şangay'da Türkçe tabela uygulaması mı var?
- Trafik polisi, ayakkabılarını çıkararak aşırı yağış nedeniyle tıkanan mazgalları temizledi
- Bundesliga'da yeni lider Mönchengladbach
- Sen Anlat Karadeniz'in yeni bölümünün ikinci fragmanı yayınlandı
- Beşiktaş'ta Dorukhan Toköz'ün dizi döndü!
- Özge Özpirinçci bacak açma hareketiyle hayrete düşündü
- Burak Yılmaz attığı golden sonra yedek kulübesine koştu!
- Amsterdam Belediyesi araçsız şehir hedefine ilişkin alacağı önlemleri açıkladı
- Didem Soydan'dan takipçilerine yatak videosu
- ABD Büyükelçiliği FETÖ'cü Babahan'ın Bahçeli'yi hedef alan tweetini beğenmesi üzerine ikinci kez özür diledi
- Mustafa Cengiz: Bir günde kral olmadık, bir günde Galatasaray tahttan inmez
- Beşiktaşlı taraftarlardan Fikret Orman'a: Bana bir masal anlat Fikret!
- Beşiktaş-Alanyaspor maçında Galatasaray uyarısı!
- Sivasspor, Ankaragücü'nü 3-1 mağlup etti!