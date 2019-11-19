6 düzensiz göçmen yakalandı
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6 düzensiz göçmen yakalandı

Kilis'te göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla yabancı uyruklu bir şüpheli yakalanırken, 6 düzensiz göçmen İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

19.11.2019 16:36 | Son Güncelleme: 19.11.2019 16:41
6 düzensiz göçmen yakalandı

Kilis'te göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla yabancı uyruklu bir şüpheli yakalanırken, 6 düzensiz göçmen İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.


İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçaklığının önlenmesine yönelik Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı. Polis ekipleri, Kilis-Gaziantep karayolunda D.S.A. idaresindeki plakası belirtilmeyen bir otomobili durdurdu.Araçta Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 6 düzensiz göçmen yakalandı. Düzensiz göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. Şüpheli D.S.A. göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alındı. - KİLİS

Kaynak: İHA
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