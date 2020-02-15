6 düzensiz göçmen Meriç Köprüsü'nü geçerken yakalandı
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6 düzensiz göçmen Meriç Köprüsü'nü geçerken yakalandı

Edirne'de yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak isteyen 6 düzensiz göçmen yakalandı.

15.02.2020 12:13 | Son Güncelleme: 15.02.2020 12:14
6 düzensiz göçmen Meriç Köprüsü'nü geçerken yakalandı

'de yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak isteyen 6 düzensiz göçmen yakalandı.

Köprüsü'nden şüpheli grubun geçtiğini görenler, durumu polise bildirdi. Bu sırada, gruptaki bir kişinin rahatsızlanması üzerine sağlık ekiplerine de verildi.

Edirne Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kontrollerde, Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 6 düzensiz göçmeni yakaladı. Rahatsızlanan düzensiz göçmen ise ambulansla Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

5 düzensiz göçmen işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: 6 düzensiz göçmen Meriç Köprüsü'nü geçerken yakalandı
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