05.11.2019 12:16

TÜYAP Anadolu Fuarları AŞ tarafından 6-9 Kasım tarihlerinde Kocaeli'de gerçekleştirilecek 6. Doğu Marmara Sanayi ve Teknoloji Fuarı'nı 35 bin kişinin ziyaret etmesi bekleniyor.

TÜYAP Anadolu Fuarları AŞ'den yapılan açıklamaya göre, Kocaeli Sanayi Odası (KSO) ile Ticaret Odasının iş birliğiyle düzenlenen 6. Doğu Marmara Sanayi ve Teknoloji Fuarı (SANTEK 2019) yarın Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Uluslararası Fuar Merkezi'nde açılacak.

Kocaeli Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, İzmit Belediyesi, Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası, Gebze Ticaret Odası, Körfez Ticaret Odası, Doğu Marmara Kalkınma Ajansı, TÜBİTAK Marmara Teknokent ve KOSGEB'in desteklediği fuar, 25 bin metrekarelik kapalı alanda 116 firma ve firma temsilciliğin katılımıyla gerçekleştirilecek.

Geçen yıl 32 bin 102 kişinin ziyaret ettiği fuarda bu yıl 35 bin kişinin ağırlanması hedefleniyor.

Fuarda, otomotiv ve otomotiv yan sanayi, elektrik, elektronik ve robotik otomasyon, kaynak teknolojileri, üretim makineleri, metal işleme ve sac işleme makineleri, demir-çelik ürünleri sergilenecek.

- "Yerlileştirme Sergisi"

Fuarın ilk iki günü, ASELSAN, ROKETSAN, HAVELSAN, TAİ, TEİ, Makine Kimya Endüstrisi Kurumu ve Saha İstanbul temsilcileri iş görüşmeleri yapacak, firma ziyaretlerinde bulunacak.

Fuar kapsamında, Türk Silahlı Kuvvetleri envanterinde bulunan yerli ürün oranını artırabilmek, yurt dışından tedarik edilen malzemelerin yerli sanayi imkanlarıyla üretilebilirliğini tespit etmek ve yurt içinden temin edilen malzemelerde rekabet ortamının azaltılması hedefiyle "Yerlileştirme Sergisi" düzenlenecek.

- Yabancı firmalar Türkiye pazarında stratejik ortak arayacak

KSO ve Avrupa Birliği Türkiye İş Geliştirme Merkezleri öncülüğünde hazırlanan "Match4Industry B2B Eşleştirme Etkinliği" ile 22 ülkeden gelecek yüzlerce yabancı iş insanı ile katılımcı firmalar arasında önemli ticari bağlantıların kurulabileceği görüşme ortamı sağlanacak.

Fuar bünyesinde oluşturulan Dijital Dönüşüm Alanı'nda, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri (TGB) yöneticileri, TGB'lerde faaliyet gösteren Ar-Ge firmaları ve üniversitelerde görevli akademisyenler ile yeni ve ileri teknolojilerle mal ve hizmet üretmek isteyen girişimcilerin bir araya geleceği bir platform hazırlanacak.

Fuar, 9 Kasım'da sona erecek.

Kaynak: AA