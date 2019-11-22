6. Din Şurası pazartesi günü başlıyor

22.11.2019 11:20 | Son Güncelleme: 22.11.2019 11:20

Diyanet İşleri Başkanlığı, "6. Din Şurası"nı 25-29 Kasım'da Ankara'da düzenleyecek.

"Sosyokültürel Değişim ve Diyanet Hizmetleri" başlığıyla yapılacak şurada, Başkanlığın faaliyetlerinin sosyokültürel değişim süreçleri karşısındaki durumu 350 kişinin katılımıyla tartışılacak.

Şuraya, aralarında eski Diyanet İşleri başkanlar ve başkan yardımcıları, eski Din İşleri Yüksek Kurulu başkanları ile üyeleri, ilahiyat fakültelerinin dekan ve öğretim üyeleri, Diyanet İşleri Başkanlığı, Din İşleri Yüksek Kurulu, Milli Eğitim Bakanlığı, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı, Din Öğretimi Genel Müdürlüğü başta olmak üzere çeşitli kamu kurum ve kuruluşlardan üye ve temsilciler katılacak.

Son gün değerlendirme ve sonuç oturumunun yapılacağı şuraya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılması bekleniyor.

"İlgili alanlarda uzmanlığı olan ilim adamları çağrıldı"

Şuraya ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulunan Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi Prof. Dr. Abdullah Kahraman, şurada Başkanlığın faaliyetlerinin sosyokültürel değişimle uyumlu olup olmadığının ve yeterliliğinin ele alınacağını belirtti.

Dini faaliyetlerin sosyokültürel değişimle her zaman uyumlu yol almasının beklenemeyeceğini ve bu değişimin bazen yanlış olabileceğini ifade eden Kahraman, "Komisyonlarla ilgili alanlarda uzmanlığı olan ilim adamları çağrıldı. Herhangi bir akademik unvan almış olmak değil, bu alanlarda eser vermiş olmak da önemli bir kriterdir." diye konuştu.

"Din istismarı ve dini oluşumlar tartışılacak"

Şura kapsamında her komisyonda 4 oturum yapılacağını bildiren Kahraman, birinci komisyonda "Sosyokültürel Değişimin İnanca ve Dini Hayata Etkisi"nin konuşulacağını anlattı. Bu kapsamda inanç karşıtı akımlar ve alınacak önlemler, dini anlamada yöntem tartışmaları, farklı boyutlarıyla din istismarı ve günümüzde dini oluşumlar konusunun tartışılacağına işaret eden Kahraman, şunları kaydetti:

"İkinci komisyonda 'Sosyokültürel Değişim ve Din Hizmetleri'... Burada da aile ve gençlerle ilgili din hizmetleri, cami ve irşat hizmetleri, gençlik ve sosyokültürel içerikli din ile göç ve manevi destek hizmetleri, üçüncü komisyonda 'Sosyokültürel Değişim ve Dini Eğitim' ele alınacak. Burada çocuklara, gençlere ve yetişkinlere yönelik yaygın din eğitimi, Diyanet personelinin kurum öncesi ve hizmet içi eğitim standartları, Dini Yüksek İhtisas Merkezleri ve ilgili arayışlar konularında fikir alışverişinde bulunacak. Dördüncü komisyonda 'Sosyokültürel Değişim ve Dini Yayınlar', beşinci komisyonda ise 'Sosyokültürel Değişim ve Yurt Dışı Diyanet Hizmetleri' konuları ele alınacak."

Kaynak: AA