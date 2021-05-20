6 dilde idare hukuku sempozyumu

İstanbul Ticaret Üniversitesi salgın sürecinde dijital ortama taşıdığı akademik ve kültürel etkinliklerini bir sempozyum ile sürdürdü.

İstanbul Ticaret Üniversitesi salgın sürecinde dijital ortama taşıdığı akademik ve kültürel etkinliklerini bir sempozyum ile sürdürdü.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, 24-26 Mayıs'ta Uluslararası İdare Hukuku ve İdari Yargı Sempozyumu düzenlenecek.

İstanbul Ticaret Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenecek Uluslararası İdare Hukuku ve İdari Yargı Sempozyumu Türkçenin yanı sıra İngilizce, Rusça, Kazak, Özbek ve Azerbaycan Türkçelerinde bildirilerin kabul edildiği ilk sempozyum özelliği taşıyor.

Sempozyum, İstanbul Ticaret Üniversitesi ev sahipliğinde ve İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi İdare Hukuku ve İlimleri Araştırma-Uygulama Merkezi, Buhara Devlet Üniversitesi, Bakü Devlet Üniversitesi, L. N. Gumilev Avrasya Milli Üniversitesi, Al-Farabi Kazak Ulusal Üniversitesi, H. Dosmukhamedov Atyrau Üniversitesi ve Uluslararası Vizyon Üniversitesi iş birliği ile düzenleniyor.

Uluslararası İdare Hukuku ve İdari Yargı Sempozyumu-2021, İdare Hukuku ve İdari Yargı'da Yeni Gelişmeler ana teması ile idare hukuku ve idari yargıdaki yeni gelişmelere ve idari yargıda hakların korunması için yeni önerilere ilişkin bilimsel tartışma platformu sunmayı ve bilgi paylaşımını amaçlıyor.

Sempozyum, 24-26 Mayıs'ta İstanbul Ticaret Üniversitesi'nin sosyal medya hesaplarında canlı yayınlanacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Yıldız