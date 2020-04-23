6 davulu aynı anda çalıp 23 Nisan coşkusu yaşattı
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23 Nisan, Uşak, Haber

6 davulu aynı anda çalıp 23 Nisan coşkusu yaşattı

6 davulu aynı anda çalıp 23 Nisan coşkusu yaşattı Uşaklı çılgın davulcu 23 Nisanda çocuklara unutulmaz anlar yaşattı Uşaklı 'Çılgın Davulcu' lakabıyla tanınan müzisyen Erkan Karagöz, korona virüsten (Covid-19) dolayı evden çıkamayan çocuklara aynı anda çaldığı 6 davulla 23 Nisan coşkusu yaşattı.

23.04.2020 17:46 | Son Güncelleme: 23.04.2020 17:46
6 davulu aynı anda çalıp 23 Nisan coşkusu yaşattı

6 davulu aynı anda çalıp 23 Nisan coşkusu yaşattı

Uşaklı çılgın davulcu 23 Nisanda çocuklara unutulmaz anlar yaşattı

UŞAK - Uşaklı 'Çılgın Davulcu' lakabıyla tanınan müzisyen Erkan Karagöz, korona virüsten (Covid-19) dolayı evden çıkamayan çocuklara aynı anda çaldığı 6 davulla 23 Nisan coşkusu yaşattı. Karagöz'e evlerinin balkon ve pencerelerinden eşlik edenler ise eğlenceli anlar yaşadı.

Uşaklı müzisyen Erkan Karagöz yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle evlerinden çıkamayan çocukları eğlendirmek amacıyla ilginç bir yönteme başvurdu. Her yıl 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları dolayısıyla okullara giderek çocukları eğlendirdiğini belirten Karagöz, virüs salgınından dolayı kutlamaların iptal olmasıyla bu defa evlere gitmeye karar verdi. Karagöz, site içerisine kurduğu sistemle saygı duruşu ardından İstiklal Marşı'nı okuduktan sonra, izleyenlere müzik ve dans eşliğinde 'davul şovu' yaptı. Bunun ardından 6 davuluyla birden site içerisindeki apartmanların önüne giderek başta çocuklar olmak üzere evlerindeki vatandaşlar eğlenceli dakikalar yaşattı.

"Çocukların eğlenceye ihtiyacı var"

Müzisyen Erkan Karagöz, Türkiye ve dünyada 7 davul çalan tek davulcu olduğunu ve rekorun kendisine ait olduğunu belirtti. Karagöz açıklamalarını şöyle sürdürdü:

"Bunun yanı sıra ben her sene Uşak'ta pek çok okulda farklı günlerde 23 Nisan programları yapıyordum. Yalnız bu sene, içinde bulunduğumuz virüs salgınından dolayı programlar ertelenince dedim ki 'ekibim ve kendi adıma evlere hizmet yapalım.' Çocuklarımız bizim canımız, ciğerimiz. Onların da eğlenceye ihtiyaçları var" dedi.

"Hem oynadılar hem alkışlarla tempo tuttular"

Çocukları eğlendirdiği için mutlu ve gururlu olduğunu dile getiren Karagöz, "Mahallelere, sokaklara giderek her dairenin her evin önünde davul zurna çaldık, oynadık. Onları eğlendirerek 23 Nisan'ı kutladık. Çocuklarımızdan güzel tepki aldım. 'Çılgın davulcu Erkan ağabeyi' diyerek hem oynadılar hem de alkışlarla bana tempo tuttular. Bana da gurur verici onlara da. Bunu sağ olduğum sürece yapacağım" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

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