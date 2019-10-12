6. Cumhurbaşkanı Fahri Korutürk, mezarı başında anıldı
6. Cumhurbaşkanı Fahri Sabit Korutürk, vefatının 32'inci yıldönümünde mezarı başında anıldı.
6. Cumhurbaşkanı Fahri Sabit Korutürk, vefatının 32'inci yıldönümünde mezarı başında anıldı.
Devlet Mezarlığında düzenlenen törene, Fahri Sabit Korutürk'ün ailesi, devlet erkanı ve askeri yetkililer katıldı. Özgeçmişi okunan Korutürk'ün kabrine, Cumhurbaşkanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri ve aile çelenkleri bırakıldı.
Tören, saygı duruşunda bulunulmasının ardından sona erdi. Tören sonunda protokol üyeleri, aile yakınlarına taziyelerini iletti. - ANKARA