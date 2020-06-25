6 çocuk annesi evini atölyeye çevirip, yün yorgan dikiyor
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6 çocuk annesi evini atölyeye çevirip, yün yorgan dikiyor

6 çocuk annesi evini atölyeye çevirip, yün yorgan dikiyorAĞRI'da yaşayan ev hanımı 6 çocuk annesi Cahide Yıldız (36), kendi imkanları ile evinin bir odasında kurduğu atölyede, yün yorgan dikerek aile ekonomisine katkı sağlıyor.

25.06.2020 09:16 | Son Güncelleme: 25.06.2020 09:32

6 çocuk annesi evini atölyeye çevirip, yün yorgan dikiyor

AĞRI'da yaşayan ev hanımı 6 çocuk annesi Cahide Yıldız (36), kendi imkanları ile evinin bir odasında kurduğu atölyede, yün yorgan dikerek aile ekonomisine katkı sağlıyor. Atölyesinde çocuklarının yardımı ile özellikle yeni evlenen çiftlerin çeyizleri için sipariş ettiği yün yorgan ve yatakları diken Yıldız, yerini bir dönem hazır ürünlere bırakan yün yorgan ve yataklara olan ilginin yeniden arttığını söyledi.

Hürriyet mahallesinde Cahide- Hikmet Yıldız çifti, çocuklarına daha iyi bir gelecek sağlam için evlerinin bir odasını işyerine çevirdi. Yıllardır evine yaptığı yün yatak, yorgan ve yastık ve el işi ürünlerinin bu kez satışını yapmaya başlayan Cahide Yıldız, işlerinin iyi olduğunu söyledi. İki ay önce kurduğu ev atölyesinde kızlarının da kendisine yardımcı olduğunu belirten Cahide Yıldız, "Eşim tesisatçı olarak çalışıyor. En büyüğü 18 en küçüğü 4 yaşında üçü erkek toplam altı çocuğumuz var. Çocuklarımın hepsi okula gidiyor. Bu yüzden eşim maddi anlamda zorluk çekiyordu. Bende bu konuda eşime destek olmak istedim. Aklımıza böyle bir düşünce geldi. Eşimle birlikte karar verdik. Eskiden yün yorgan ve yataklar çok fazla talep ediliyordu. Ama şimdilerde kimse yapmayıp hazıra kaçıyor. Belki de çok yorucu olduğu için kimse artık yapmıyor ama ben yapmaya karar verdim" diye konuştu.

YÜN SAĞLIKLIDIR Koronavirüs salgını nedeni ile düğünler ertelenince siparişlerin azalmasına karşın Yün yorgan ve yataklara talebin yeniden arttığını belirten Yıldız, "Memleketimizin kışı uzun ve soğuk. Her ne kadar millet hazıra yöneldiyse de yünün sağlıklı olması ve sıcak tutması nedeni ile talep ediliyor. Talep oldukça fazla. Bizde bu şekilde başladık. Yaptığımız yün yorganlarını eski usul dikiş şeklinde değil de kendi yaptığım daha güzel örneklerle dikiyorum. Yeni modern desenleri de kullanıyorum. Ama hepsini elle dikiyorum. Çoğunu yeni makina dikimlerinden alarak yün yorganlarına uyarlıyorum. Hiç bir şekilde bu yorganları makina ile dikmiyorum. Bu yüzden daha çok talep ediliyor. Bu yıl koronavirüsten dolayı az talep aldık şu ana kadar. İş yerimizi iki ay önce açtık. İnşallah bu salgın bitince yoğunluk yaşanır. Genelde bu yün yorgan ve yatakları yeni evlenen gençlerimize çeyiz olsun diye istiyorlar. O yüzden hastalıktan dolayı düğünler durunca talep de azaldı. Ama normalleşmeyle birlikte düzelecek inşallah. Şu anda da buna rağmen talep iyi sayılır. Yünü onlara ait tanesi 85 liradan günde iki yorgan dikiyorum. Hepsi bana ait 200 lirayı buluyor" dedi

MEMLEKETİMİZ YÜN MEMLEKETİ

Ağrı'da tarım ve hayvancılık ön planda olduğu için yorgan ve yatak yapmak için yün temin etmekte zorlanmadıklarını ifade eden Yıldız, "Malzemelerin çoğunu batı memleketlerden geliyor. Bu yönü ile kaliteli güzel bir şey ortaya çıkarmak amacıyla kullandığımız kumaş ve şilteleri özenle seçiyoruz. Yün yönü ile de memleketimiz zengin. Yünü buradan temin ediyoruz. Köyde hayvancılık yapanlar alıyoruz. Çoğu zaman bize kirli geliyor. Bu yünleri burada kendim yıkıyorum, temizliyorum. Çırptıktan sonra da yorgan haline getirip satıyorum. Kimi müşterime getirdiği yünü hazırlayıp veriyorum kimine de kendi aldığım yünden yapıyorum. Bu işi

kaynanam ve annemden öğrendim. Aynı zamanda bu işin unutulmasını da istemiyorum. O yüzden de karar verdim" diye konuştu

KADIN İSTERSE HER ŞEYİ YAPAR

Bölgede kadınların, iş hayatına atılmalarının önündeki engellere dikkat çeken Yıldız, iş yeri açmakta kendisine eşinin büyük desteği olduğunu belirtti. Kurduğu iş yerini büyütmek amacıyla devletin girişimcilere sunduğu bazı desteklerden faydalanmak istediğini kaydeden Yıldız şunları söyledi: "Eşimin desteği ile evimizin bir odasını atölyeye çevirdik. Eşimin desteği olmasaydı burayı açamazdım. Malum bizim memlekette kadınların çalışmasına pek izin verilmiyor. Bu işimi ilerleyen zamanlarda büyütmek istiyorum. Şu anda da elemana ihtiyacım var. Ancak yeni ve maddi imkanım yetmediği için eleman alamıyorum. Benimle çalışmak isteyenler olsa bile alamıyorum. Ama ilerleyen zamanda benim gibi ihtiyacı olan dört kadını yanıma almak istiyorum. Bunun için desteğe ihtiyacım var. Bazı destekleme kurslarına katılmayı düşünüyorum. Devlet desteği de alabilirsem hem işimi geliştireceğim hem de bu mesleği sağlıklı bir şekilde yaşatmış olacağız. Şu anda çocuklarımın yardımıyla çalışıyorum. İlerde okullar açılınca tek kalacağım. Buradan bütün kadınlara sesleniyorum. Ellerinden gelen her işi yapsınlar ve bırakmasınlar. Çünkü gerçekten kadınlar isterse her işi yapar."

6 çocuk annesi evini atölyeye çevirip, yün yorgan dikiyor

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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