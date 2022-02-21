6 çocuğunun babasını kalbinden bıçaklayarak öldüren kadın tutuklandı - Haberler
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6 çocuğunun babasını kalbinden bıçaklayarak öldüren kadın tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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6 çocuğunun babasını kalbinden bıçaklayarak öldüren kadın tutuklandı

Kayseri'nin Develi ilçesinde tartıştığı kocasını kalbinden bıçaklayarak öldüren kadın, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

KAYSERİ (İHA) - Kayseri'nin Develi ilçesinde tartıştığı kocasını kalbinden bıçaklayarak öldüren kadın, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Develi ilçesine bağlı Aşık Seyrani Mahallesi'nde ikamet eden Mehmet A. ile eşi Fatma A. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Fatma A., 6 çocuğunun babası Mehmet A.'yı kalbinden bıçakladı. İhbar üzerine eve gelen ekipler, talihsiz adamın hayatını kaybettiğini belirledi. Fatma A. da polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Fatma A., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

(Mahmut Kılınç/İHA)

6 çocuğunun babasını kalbinden bıçaklayarak öldüren kadın tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - Güncel

Kayseri, 3. Sayfa, Güncel, Haberler

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